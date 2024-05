World of Warships obilježava 80. obljetnicu iskrcavanja u Normandiji na poseban način

Uz prigodnu kampanju u igri World of Warships vezanu uz Dan D, Wargaming je u suradnji s FORCE BLUE pripremio dokumentarac "Frog Fathers: Lessons From the Normandy Surf"

Ove godine obilježavamo osamdesetu obljetnicu Dana D, savezničkog iskrcavanja na plaže Normandije čime je započela operacija oslobađanja zapadne Europe od nacista i samim time ubrzala završetak Drugog svjetskog rata. Wargaming, kao potpisnik igara World of Tanks, World of Tanks Blitz, World of Warships, World of Warships: Legends i World of Warships Blitz, tematski vezanih uz stvarne i testne ratne strojeve iz tog doba, će prigodnom kampanjom u igri World of Warships obilježiti taj trenutak iz povijesti. Konkretno, predviđene su tri nove operacije od kojih će svaka trajati dva tjedna, a novi tip misija će do šest igrača staviti za kormila ratnih brodova razine V-VII i omogućiti im osvajanje vrijednih nagrada.

Osim događaja u samoj igri, Wargaming je zajedno s FORCE BLUE, neprofitnom organizacijom pomorskog očuvanja i mornaričkih veterana, najavio dokumentarac "Frog Fathers: Lessons From the Normandy Surf". Uz Johna C. McGinleya kao naratora, ovaj dokumentarni film istražuje djelovanje Naval Combat Demolition Unitsa, danas poznatih kao Navy SEALS, tijekom iskrcavanja i ulogu koju je ova postrojba imala u toj neizvjesnoj operaciji. Film prati četiri Navy SEAL veterana dok posjećuju normandijske plaže u Francuskoj kako bi odali počast hrabrosti i junaštvu njihovih predaka koji su sudjelovali u invaziji.

Veterani istražuju žrtve koje su podnijeli njihovi prethodnici i njihov značaj u odnosu na moderne oružane snage, te ispituju naslijeđe bitke, što to njima znači i što se nadaju prenijeti budućim generacijama SEAL-ova. "Frog Fathers: Lessons From the Normandy Surf" će se za zajednicu igrača premijerno prikazati na World of Warships Twitch kanalu kao dio prijenosa Najduža Noć Muzeja 1.lipnja , dok je TV premijera na Magellan TV zakazana za sve pretplatnike 4. lipnja kada će film postati dostupan i na YouTube kanalu World of Warshipsa.