Xbox Game Pass postao mnogo privlačniji

Igre koje možete igrati u sklopu mjesečnih pretplata nisu novi koncept, ali on nije šire prihvaćen ni pretjerano popularan. Trenutno su poznatiji Origin i EA Access koji su dostupni za PC, odnosno Xbox One, PlayStation Now za PS4 i Xbox Game Pass za Xbox One.

Za Origin i EA Access ste vjerojatno čuli - plaćanjem mjesečne pretplate od 4 eura dobivate pristup kolekciji igara koje se nalaze u takozvanom trezoru i dok god vam je pretplata aktivna možete preuzeti i igrati te igre u cijelosti i koliko god želite. Uz to imate raniji pristup betama i demo verzijama igara i popust u EA-jevoj online trgovini.

PlayStation Now ima malo drugačiji koncept, budući da se radi o streaming servisu. Sony je okupio kolekciju od približno 500 igara koje su uglavnom izašle za PlayStation 3 i plaćanjem mjesečne pretplate od 20 američkih dolara možete ih igrati neograničeno, ali ih ne preuzimate direktno na disk i instalirate nego morate imati stabilnu i brzu vezu kako bi u potpunosti uživali u njima.

Zatim je prošle godine posljednjeg dana u veljači Microsoft najavio svoj servis Xbox Game Pass koji je postao dostupan Xbox Live Gold pretplatnicima krajem svibnja, odnosno svim ostalim zainteresiranim igračima 1. lipnja. Microsoft je svoj servis opisao kao "Netflix za igre" i sličniji je EA Accessu. Katalog se sastoji od približno 100 igara među kojima su neke uvijek dostupne, dok se druge nalaze u rotaciji.

Neke od igara s kojima će Micosoft pokušati privući veći broj pretplatnika

U Xbox Game Pass su uključene igre za Xbox One i neke za Xbox 360 koje imaju "backward-compatible" opciju. Iako je do sada ponuda bila solidna, za 10 dolara mjesečno nije baš privukla velik broj zainteresiranih. Današnjom objavom se Microsoft nada da bi se to moglo promijeniti, jer će svi pretplatnici imati pristup ekskluzivama za Xbox One čim one izađu.

Kao prvi primjer može se navesti Rareova piratska avantura, Sea of Thieves, kojoj će pretplatnici imati pristup kada ona izađe 20. ožujka. Nakon toga slijede Crackdown 3 i State of Decay 2, a vlasnici ove konzole mogu očekivati istu stvar od Gears of War, Forza i Halo igara.

Kako Microsoft već neko vrijeme želi spojiti PC igranje sa svojom konzolom, Play Anywhere naslovima i svojom online trgovinom, možda će i PC igrači u budućnosti dobiti nešto slično, no zasad Phil Spencer nije imao ništa više reći na tu ideju. Kratak opis ovih novih dodataka vidjet ćete u videu ispod teksta, dok ćete sve druge informacije o Xbox Game Passu pronaći ovdje.