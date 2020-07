Yakuza: Like a Dragon uskoro, nadogradnja za Torchlight III, The Feud: Wild West Tactics u prodaji

Yakuza: Like a Dragon na zapadno tržište stiže za par mjeseci, Torchlight III dobio dvije velike zakrpe, a potezna strategija The Feud: Wild West Tactics dobila finalno izdanje i demo

Nakon premijere u siječnju na japanskom tržištu, akcijski RPG Yakuza: Like a Dragon će za ostatak svijeta postati dostupan krajem godine i to ne samo za PlayStation 4, već i za ostale platforme. Torchlight III se pak još uvijek kuha u early access inačici koja je ovih dana na radost svih igrača nadograđena završnim sadržajima kroz dvije velike zakrpe. Ljubitelji poteznog nadmudrivanja su bogatiji za The Feud: Wild West Tactics, poteznu strategiju koja nas kako joj i ime govori vodi na američki "Divlji zapad", a pohvalno je što su autori usporedo s punom igrom objavili i demo inačicu koju je poželjno isprobati prije kupnje.

Yakuza: Like a Dragon

Novo poglavlje serijala Yakuza pod imenom Yakuza: Like a Dragon je premijerno objavljeno u Japanu polovinom siječnja, a prema novoj objavi izdavačke kuće SEGA, ostatak svijeta će ga zaigrati u studenom. Valja spomenuti kako je u Japanu objavljena samo verzija za PlayStation 4, dok zapadnjačka inačica osim za spomenutu platformu u isto vrijeme stiže i na PC (putem Steama), Xbox One, Xbox Series X, te nešto kasnije i za PlayStation 5.

Ovo izdanje Yakuze je po mnogočemu različito od prethodnih obzirom da će se većina priče odvijati u dijelu Yokohame, točnije području Isezaki Ijincho, kreiranom prema stvarnom predlošku Isezakichōa. Uz to, dosadašnji glavni protagonist Kazuma Kiryu je mjesto prepustio novom junaku, Ichibanu Kasugi koji je prema riječima samih developera mnogo više pričljiv i emotivan od svog prethodnika. Ipak, najveća je novost vezana uz igrivost, točnije sustav borbe koji iz akcijskog modela tučnjava u stvarnom vremenu prelazi u potezni RPG.

Koliko će se ova velika promjena svidjeti starim fanovima, trenutno je teško pretpostaviti, no činjenica jest da će u borbama sudjelovati naš četveročlani tim sastavljen od likova koje napretkom regrutiramo, te da ćemo protiv protivnika moći koristiti predmete iz okruženja. Poznati japanski gamerski časopis Famitsu je Yakuza: Like a Dragon ocijenio s vrlo visokih 38/40, a vidjet ćemo kako će se navedene promjene svidjeti zapadnjacima.

Torchlight III

Premda je još uvijek u programu ranog pristupa, uz Torchlight III je vezana prilično burna prošlost, te su u nekoliko navrata mijenjani njeni glavni aspekti. Najavljen kao Torchlight Frontiers, spomenuti naslov je bio zamišljen kao masovka u kojoj će se igrači na masivnim područjima moći grupirati kako bi se suprotstavili gomili čudovišta i pohodili proceduralno generirane tamnice. Početkom godine je pak odlučeno da se koncept MMO-a odbaci, te da igrivost bude na sličnija prethodnim poglavljima što se pak odrazilo i na promjenu imena koje je fanovima prepoznatljivije, dok je free-to-play poslovni model uz opcionalne mikrotransakcije zamijenjen klasičnom izdavačkom politikom. Kako to izgleda u praksi, igrači mogu provjeriti od 13. lipnja kada je Torchlight III zaživio u early accessu na Steamu, a prije par dana je spomenuta verzija nadograđena novim završnim sadržajima putem dvije zakrpe.

Pod imenom Fazeer Shah’s Dun-Djinn, nadogradnja predstavlja duha Fazeer Shaha, istog onog koji nam je pomagao u prethodnom poglavlju, a u trećem dijelu nas vodi u posebnu tamnicu čija težina napretkom progresivno raste. Prvi korak ipak predstavlja odabir karata s čudovištima i elementima kojima ćemo se suprotstavljati, a napredak se snima samo u trenutku poraza bossova. Igrači koji završe kompletnu tamnicu će biti nagrađeni slavom, monetom kojom je moguće kupiti epsku opremu, a napredak će nam donekle biti lakši uz potporu prijatelja obzirom da je kooperativno igranje do četiri igrača podržano. Više detalja o ovim novostima potražite na stranicama Steama.

The Feud: Wild West Tactics

Ljubitelji XCOM-a, Jagged Alliancea i sličnih poteznih strategija od jučer imaju priliku zaigrati The Feud: Wild West Tactics čija igrivost počiva na prepoznatljivim temeljima poteznog nadmudrivanja. Igra nas vodi na američki Divlji zapad s fokusom na sukobe manjih timova uz naglasak na unikatne sposobnosti likova, kako u našem timu, tako i u protivničkom. Sama kampanja sastavljena je od tri različite priče koje zajedno čine 32 misije na unikatnim mapama koje donose različite izazove, a iste je moguće odigrati i na višim postavkama težine.

Uz samu kampanju, autori su u The Feud: Wild West Tactics uvrstili sandbox način igranja Western Saga temeljen na tradicionalnim 4X strateškim naslovima. U istom možemo odabrati jednu od ponuđenih frakcija i polako graditi svoj imperij što uključuje prisvajanje resursa na mapi, regrutiranje revolveraša, istraživanje različitih nadogradnji, nasumične događaje u kojima možemo sudjelovati, hvatanje ucijenjenih bandita i tako redom. Kao i kampanju, i ovaj način igranja je moguće zaigrati na nekoliko stupnjeva težine uključujući hardcore u kojem je smrt trajna. Prije no što kupite The Feud: Wild West Tactics, preporuka je zaigrati demo verziju koja je također dostupna na stranicama Steama.