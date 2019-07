Zombiji preplavili Call of Duty: Black Ops 4, ali samo na PlayStationu 4

Od novog nastavka u FPS serijalu Call of Duty dijeli nas par mjeseci, ali kako Activision ima tri tima koja rade na tim igrama, izdavanje novih sadržaja za aktualni nije nikakav problem. Za Black Ops naslove zadužen je Treyarch, a za danas su pripremili prilično veliku novu nadogradnju koja se krije iza imena Operation Apocalypse Z.

Za razliku od prijašnjih igara, Activision je za Call of Duty: Black Ops 4 odlučio izbaciti kampanju za jednog igrača i usmjeriti se isključivo na multiplayer modove. Osim onih na koje su igrači navikli, tim je pripremio svoju verziju battle royale moda imena Blackout, kojeg su igrači sasvim dobro prihvatili. Zombie modovi, koji su obično priča za sebe, s novom nadogradnjom stižu i u sve ostale dijelove igre, pa oni koji se napucavaju u svim modovima mogu očekivati hodajuće mrtvace i svakakve novosti.

Ukratko, Operation Apocalypse Z donosi nova oružja, mape i beštije, a ako želite detaljno proučiti koje sve, razvojni tim je pripremio prilično dugačak opis na službenom blogu. Multiplayer mod dobiva novog specijalistu, Reapera, koji će nekim igračima biti poznat iz prijašnjeg Black Ops naslova. Osim toga, u pripremi je free-for-all mod u kojem možete koristiti samo noževe, sjekire i samostrele, kao i tri nove mape.

Mape na kojima možete igrati Blackout mod također su doživjele promjene, pa ćete se sada boriti i po noći na prostorima koji su prekriveni leševima, krvlju i gustom maglom. Za battle royale mod su još najavljeni i nova oružja, likovi i motor. Što se tiče Zombie modova, Treyarch je pripremio novu priču i puno veću verziju mape Nuketown za koju kažu da je 400 posto veća. Na njoj ćete se boriti protiv ogromne količine zombija, isprobavati nova oružja na njima i birati likove iz Ultimis i Primis priča.

Ova nadogradnja za Call of Duty: Black Ops 4 je trenutno dostupna samo onima koji igraju na PlayStationu 4, a ni izdavač ni razvojni tim nisu spomenuli kada će stići na PC i Xbox One. Ispod teksta možete pogledati kako to sve u pokretu izgleda, a ako se želite više informirati o osnovnoj igri i svemu što je od izlaska početkom listopada prošle godine u igru ubacio, posjetite službene stranice.