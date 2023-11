Odlazak još jednog legendarnog astronauta: preminuo je Frank Borman, zapovjednik misije Apollo 8

Prošloga tjedna NASA se oprostila od svoja dva svemirska pionira, sudionika svemirskog programa Apollo. Prvi od njih vio je pilot misije Apollo 16 Ken Mattingly, a nedugo nakon njega preminuo je i Frank Borman, zapovjednik misije Apollo 8.

Frank Frederick Borman II rođen je 1928. godine, a služio je kao časnik Ratnog zrakoplovstva SAD-a, bio je inženjer aeronautike, pokusni pilot te NASA-in astronaut. U povijest svemirskih istraživanja upisao se kao zapovjednik misije Apollo 8, koja je prva uspjela ući u Mjesečevu orbitu, upravo pod njegovom komandom.

Earthrise

Dogodilo se to 24. prosinca 1968. godine, a taj je datum, osim po prvom ulasku ljudske posade u orbitu oko Mjeseca, ostao zabilježen i kao dan kada je nastala jedna od najvažnijih fotografija u povijesti – "Izlazak Zemlje" (Earthrise). Nju je snimio Bormanov kolega astronaut William Anders. Treći član posade Apolla 8 bio je Jim Lovell, kasnije sudionik propale lunarne ekspedicije Apollo 13.

Earthrise Apollo 8, William Anders

"Zemlja je izgledala tako usamljeno u svemiru. Bila je jedina koja ima boju. Sve naše emocije bile su fokusirane i tamo s našim obiteljima, tako da je to za mene bio najemotivniji dio leta", ispričao je Borman kasnije svoje dojmove s puta, vezane uz legendarnu fotografiju. Zanimljivo, upravo je on, kao inženjer fokusiran na primarne zadatke i let, bio protiv toga da se na misiju ponese fotoaparat (tada prilično glomazan dio opreme). Kasnije je i sam priznao da je bio u krivu, odnosno da je dobro da ga je NASA-ina uprava nadglasala.

Frank Borman NASA

Nakon odlaska iz NASA-e 1970. godine, Borman se još vraćao u aktivnu vojnu službu za potrebe posebnih misija, a radio je i za zrakoplovnog prijevoznika Eastern Air Lines kao posebni savjetnik. Preminuo je 7. studenoga u dobi od 95 godina.