Preminuo Alan Bean, četvrti čovjek koji je hodao po Mjesecu

Američki astronaut, ali i pokusni pilot, časnik, inženjer i umjetnik Alan LaVern Bean, preminuo je protekle subote u dobi od 86 godina. Bean je široj javnosti poznat po tome što je bio pilot misije Apollo 12, koja je druga NASA-ina misija čija je posada bila na Mjesecu. Bean je tako postao i četvrti čovjek u povijesti koji je hodao po Zemljinom prirodnom satelitu, i ujedno posljednji preživjeli član misije Apollo 12 lansirane 1969. godine.

Alan Bean rođen je 1932. godine u Teksasu, gdje je završio fakultet na sveučilištu Austin, da bi se potom pridružio mornarici i postao pilot. Ta karijera ga je kasnije dovela do škole za testne pilote u Marylandu, gdje mu je zapovjednik bio Pete Conrad, kasniji zapovjednik misije Apollo 12 i čovjek zaslužan za Beanovu regrutaciju u NASA-ine redove.

Nekoliko godina kasnije Bean i Conrad zajedno su hodali po Mjesecu, skupljali uzorke, postavljali mjerne instrumente i, zanimljivo, prošetali do sonde Surveyor 3 koja je na Mjesec stigla dvije godine ranije. To je ujedno bilo prvi i jedini puta da se neka ljudska posada uživo susrela sa svemirskom sondom ranije lansiranom sa Zemlje.

Video prikazuje isječak iz dokumentarnog filma "From The Earth To The Moon" u kojem se opisuje incident prilikom slijetanja Apolla 12 na Mjesec, a pri čemu je Alan Bean brzom reakcijom spasio cijelu misiju

Nakon Apolla 12 Bean se vratio u svemir i kao zapovjednik misije Skylab 3, 1973. godine, koja je u svemiru provela 59 dana obavljajući razne znanstvene eksperimente pa čak i jednu svemirsku šetnju. Umirovio se iz mornarice 1975., a iz NASA-e 1981. godine nakon što je neko vrijeme bio pričuvni član američko-ruskog pokusnog projekta Apollo-Soyuz (ili Soyuz-Apollo, ako za ime pitate Ruse).

Nakon sjajne karijere pilota i astronauta pokojni se Bean posvetio slikarstvu, slikajući zanimljive prizore iz svojih svemirskih avantura, nerijetko koristeći čak i opremu (poput svemirskih cipela), ili pak Mjesečevu prašinu za dekoriranje svojih umjetničkih djela (vidi galeriju).

Nakon Beana na životu ostaju tek četiri astronauta koja su hodala površinom Mjeseca: Buzz Aldrin (88), Dave Scott (85), Charlie Duke (82) te Harrison Schmitt (82).