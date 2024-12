Preminuo je Siniša Švec, legendarni zagrebački radijski voditelj

Jedan od najprepoznatljivijih glasova hrvatskog radijskog etera zauvijek je utihnuo, otišao je omiljeni voditelj Yammat FM-a, prije toga Radija 101 i Omladinskog radija, Siniša Švec. Uz Bug ga veže dugogodišnja suradnja na produkciji radijskih reklama za naš časopis, u kojima je bio i kreativni autor i spiker.

"Tužni objavljujemo – otišao je jedan od najboljih među nama, Siniša Švec. Jedan od idejnih pokretača i osnivača Yammat FM-a, svojom radijskom kreacijom obojao je naš zvuk, suautor je mnogih naših projekata, jedna od pokretačkih sila naše radijske snage", objavila je ekipa njegovog Yammata, koja se prisjetila i njegovih radijskih početaka.

Siniša Švec na radiju je, kažu, oduvijek, stigao je tamo u prvoj godini postojanja nekadašnje Stojedinice, u to doba Omladinskog radija, dakle 1984. godine. Biti na radiju toliko mu se svidjelo da je nedugo zatim i dao otkaz na poslu na kojem je dotad dobro zarađivao te na radiju počeo raditi za honorar – 20 puta manji od te plaće, tako je jednom izjavio. Uskoro je postao jednim od nekoliko top DJ-a Stojedinice, a početkom stoljeća počeo je suradnju s Milanom Pehom, stvarajući nezaboravni duo koji je petkom zabavljao slušatelje u Službenom početku vikenda.

Glasom nije bio samo radijski čovjek, pojavljivao se tako u crtićima, bio Jura u Pobuni na farmi, Grub u Čuvarima šume: Tajanstvenom svijetu, Malcolm u Tom i Jerryju, Hobie Brown u Spider Manu: Putovanju kroz Spider-svijet – sve to bio je on, a i dalje nas petkom kroz svoj redovni posao pripremao na vikend. Njegove radijske šihte do zadnjega su obilovale inteligentnim humorom i kvalitetnom glazbom, kakve u eteru nasušno nedostaje. Nedostajat će i njegov glas… zbogom, Švec!