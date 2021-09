Datum rođenja postaje važan podatak za daljnje korištenje Instagrama

Instagram navodi da je dodavanje datuma rođenja ključan dio njihovih napora da učine platformu sigurnijom za mlade, no nekim se korisnicima to vjerojatno neće svidjeti

Instagram je još 2019. godine počeo zahtijevati od novih korisnika da dodaju svoj datum rođenja i to bez ikakve verifikacije. No, čini se da to sad čeka apsolutno sve korisnike, pa je tvrtka objavila na svom blogu da će ih stalno podsjećati na dodavanje datuma rođenja, sve dok više neće moći koristiti aplikaciju.

„Prvo, počet ćemo vas pitati za datum rođenja kada otvorite Instagram. Pokazat ćemo vam obavijesti nekoliko puta, a ako nam do određenog trenutka niste dostavili taj podatak, morat ćete to učiniti da biste nastavili koristiti platformu“, objašnjavaju iz Instagrama.

Drugim riječima, Instagram će dopustiti korisnicima da ignoriraju obavijest nekoliko puta, pa će im, ako ne pristanu igrati po tvrtkinim pravilima, uskratiti korištenje aplikacije. Osim toga, ističu i da će dodavanje datuma rođenja biti potrebno i za pregledavanje osjetljivog sadržaja, prije kojih se do sad prikazivalo samo upozorenje.

„Upozorenja nisu nova i već ih prikazujemo na osjetljivim i uznemirujućim objavama, ali trenutno ne tražimo vaš datum rođenja prilikom njihovog pregledavanja“, dodaju iz tvrtke.

Foto: Instagram

Očekuje se da će brojni korisnici odlučiti dodati lažni datum rođenja, ali Instagram i za to ima rješenje, pa tako razvijaju novi sustav koji će pomoću umjetne inteligencije otkrivati one koji su ih odlučili prevariti.

Naime, AI će analizirati komentare na rođendanskim objavama korisnika, pa ako im je netko poželio „sretan 17. rođendan“, a u aplikaciji je postavljeno da ima 19, to će alarmirati Instagram koji će potom zahtijevati verifikaciju dobi.

„Ako nam netko u budućnosti kaže da je iznad određene dobi, a naša tehnologija nam tvrdi drugačije, pokazat ćemo korisniku izbornik s opcijama za verifikaciju dobi“, navode iz Instagrama dodajući da je taj sustav još uvijek u ranoj fazi.

Podsjećamo da Instagram već duže vrijeme aktivno radi na tome da platformu učini sigurnijom za mlade, pa su tako potvrdili još u ožujku da pripremaju verziju aplikacije za djecu mlađu od 13 godina, nad kojom će roditelji imati potpunu kontrolu.

Osim toga, u srpnju su objavili da će svatko od 16 ili manje godina, imati privatni račun po zadanim postavkama prilikom prve prijave te da oglašivačima više neće biti dopušteno da ciljaju maloljetnike prema njihovoj starosti, spolu i lokaciji.