Instagram ponovno testira značajku sakrivanja lajkova, no s jednom promjenom

Facebook je potvrdio da će slično testiranje provoditi i na svojoj platformi, no nije poznato kada

Iako je Instagram još 2019. godine testirao značajku skrivanja lajkova na globalnoj razini, ona nikada nije zaživjela zbog nezadovoljstva korisnika. Popularna društvena mreža je sada opet počela s testiranjem značajke, no ovoga puta će korisnici sami moći odabrati žele li da im se prikažu oznake „sviđa mi se“ ili ne, prenosi TechCrunch.

U novom testiranju osim značajke sakrivanja ili prikazivanja broja lajkova na tuđim objavama, korisnik može izabrati sakrivanje lajkova i na svojim objavama. Instagram navodi u obavijesti unutar aplikacije da se korisnici tako mogu u potpunosti usredotočiti na sadržaj koji gledaju.

Izvor: Instagram

Nove su značajke dostupne samo malom postotku globalnih korisnika te nije poznato do kada će testiranje potrajati ili hoće li se mogućnost sakrivanja lajkova u potpunosti proširiti Instagramom. Društvene mreže već neko vrijeme ciljaju na „like-free“ zonu, no kad god su tako nešto pokušali ostvariti u prošlosti, vrlo se brzo vratilo na staro jer lajkovi na društvenim mrežama ipak služe kao neka svojevrsna valuta, osobito za influencere i one koji se tako osjećaju.