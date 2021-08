'Swipe-up' značajka na Instagramu dobiva svoju zamjenu krajem mjeseca

Korisnici Instagrama mogli su pristupiti poveznicama u Storiesu koristeći „swipe-up“ opciju, no to od kraja ovog mjeseca više neće biti moguće, jer će ju tada zamijeniti naljepnice o kojima je još u lipnju govorio tvrtkin voditelj proizvoda Vishal Shah.

- „Naljepnice s poveznicama su naš konačni cilj za Instagram, bilo da je to za sve ili samo za one koji već imaju povlasticu postavljanja poveznica. To je vrsta budućeg sustava do kojeg bismo željeli doći“, rekao je tada Shah ističući da se naljepnice više uklapaju u platformu nego „swipe-up“ opcija.

Naime, korisnici osim vizualne promjene neće primijetiti neku značajnu razliku, no valja istaknuti da će konačno moći odgovarati na objave s poveznicama, jer je za to potrebno prijeći prstom prema gore, što se do sad preklapalo s prijašnjom opcijom.

Foto: The Verge

No, iako se prilikom testiranja naljepnica s poveznicama govorilo da će ih moći koristiti apsolutno svi korisnici, čini se da to nije slučaj, pa će tu opciju zasad dobiti samo oni koji su i prije mogli postavljati poveznice u Stories – oni verificirani ili s najmanje 10.000 pratitelja.

Međutim, glasnogovornik Instagrama rekao je za The Verge da i dalje razmatraju uvođenje nove opcije za više korisnika te je istaknuo da će tvrtki novo ažuriranje uveliko pomoći da utvrde je li odluka o proširivanju značajke ispravna.