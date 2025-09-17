ViewSonic ViewBoard IFP63 - interaktivni zasloni za poslovna okruženja

ViewSonic je predstavio novu seriju interaktivnih zaslona – ViewBoard IFP63. Nova serija dolazi sa 4K UHD zaslonima u veličinama od 65“, 75“ i 86“ i svjetlinom od 450 nita što je čini prikladnom za dobro osvijetljene učionice i konferencijske dvorane. Pruža vrlo prirodno i intuitivno iskustvo pisanja s naprednom PCAP tehnologijom dodira u 50 točaka, gotovo nultom latencijom i preciznim zanemarivanjem pogrešnih pritisaka dlanom dok integrirani soundbar sa subwooferom i matricom s osam mikrofona pruža jasan, visokokvalitetan zvuk za prezentacije i videopozive.

ViewSonicova ekskluzivna značajka Write Away™ omogućuje trenutno bilježenje bez aplikacije na bilo kojem ulaznom izvoru, osiguravajući da se ideje zabilježe u trenutku kada se pojave. Interaktivni zaslon također podržava opcionalnu aktivnu olovku ViewSonic VB-PEN-201, koja nudi brzo prebacivanje boja jednim dodirom za kreativno vođenje zabilješki.

ViewBoard IFP63 ViewSonic

ViewBoard IFP63 ima EDLA-certificiranu platformu koju pokreće osmojezgreni CPU i do 32 GB RAM-a, a izgrađena je na nadogradivom Android OS-u (trenutno Android 15). Pruža brz, siguran i za budućnost spreman multitasking. NFC prijava dodirom i jednokratna prijava (SSO) pojednostavljuju autentifikaciju, pružajući brz, personalizirani pristup u dijeljenim okruženjima.

ViewBoard IFP63 serija lako se integrira s ViewSonicovim softverom. Ugrađeni TeamOne® omogućuje dinamično pisanje i razmjenu ideja u stvarnom vremenu za sudionike u prostoriji i udaljene sudionike. Bežično emitiranje AirSync® podržava podijeljene, proširene i grupirane načine prikaza, omogućujući sigurno i fleksibilno dijeljenje sadržaja s gotovo svakog uređaja. Zaslon također pruža izravan pristup trgovini Google Play, dajući korisnicima fleksibilnost preuzimanja širokog raspona aplikacija za produktivnost i suradnju.

Mogućnosti povezivanja su velike, što uključuje i četiri USB-C priključka o kojih je jedan smješten na vrhu zaslona kako bi se olakšalo spajanje, odnosno integracija kamere za potrebe videokonferencija i stvaranja hibridnog okruženja za učenje.

ViewBoard IFP63 ViewSonic

Ova serija interaktivnih zaslona pojednostavljuje upravljanje flotom uređaja zahvaljujući ViewSonic Manageru koji administratorima omogućava centralizirano daljinsko praćenje, ažuriranje i rješavanje problema na više zaslona. Uz izvornu podršku za Google Workspace sadrži i napredne sigurnosne mjere, kao što su automatska Google ažuriranja, Google Play Protect, šifriranje podataka i dvosmjerna autentifikacija, kako bi se osigurala sigurnost korisnika i mreža.

ViewBoard IFP63 usklađena je s certifikatom EPEAT Gold i projektirana je za poboljšanu energetsku učinkovitost. Postiže do 32 % bolje performanse u usporedbi s prethodnom generacijom. Ugrađeni pametni senzori automatski prilagođavaju svjetlinu zaslona na temelju ambijentalnog osvjetljenja i pokreću načine uštede energije kao odgovor na detekciju pokreta, pomažući u smanjenju potrošnje energije, nižim operativnim troškovima i minimiziranju utjecaja na okoliš.

Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.