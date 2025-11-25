LSD400HD i LSD401HD - novi modeli u ViewSonic LS liniji projektora bez lampe

Novi ViewSonic LSD400HD i LSD401HD projektori bez lampe nude energetsku učinkovitost, centralizirano LAN upravljanje i opcije za komercijalne i zabavne primjene

Stjepan Bilić utorak, 25. studenog 2025. u 01:46
LSD400HD
LSD400HD ViewSonic

ViewSonic je predstavio dva nova modela u svojoj liniji projektora bez lampe Luminous Superior Series (LS Series). Riječ je o modelima LSD400HD i LSD401HD, koji koriste laserski izvor svjetlosti i donose svjetlinu od 4000 ANSI lumena u Full HD (1080p) rezoluciji.

Oba projektora troše do 59% manje energije u odnosu na usporedive modele sa žaruljama. Laserski fosforni izvor svjetlosti predviđen je za radni vijek do 30.000 sati, čime se smanjuje potreba za zamjenom lampi i održavanjem. Time se eliminira i upotreba žive, što doprinosi održivosti i nižim operativnim troškovima.

Model LSD401HD namijenjen je za ProAV kanal i nudi LAN upravljanje certificirano od strane Crestron i Q-SYS sustava, uz kompatibilnost s AMX, PJ Link, ATEN i Extron rješenjima. Ova funkcionalnost omogućuje centralizirano upravljanje u velikim instalacijama, što olakšava rad u poslovnim i obrazovnim okruženjima. Oba modela podržavaju projekciju od 360°, horizontalnu i vertikalnu korekciju trapezoidnog izobličenja te podešavanje u četiri kuta, što olakšava instalaciju u različitim prostorima.

LS serija projektora može se koristiti u raznim okruženjima, od poslovnih prostora do zabavnih i sportskih simulacija. Primjerice, u kuglanama se projekcija može koristiti za stvaranje vizualnih efekata preko staza i zidova, dok namjenski način rada za golf optimizira prikaz boja i svjetline u simulatorima golfa.

Glavne značajke:

ViewSonic LSD400HD

  • Laserski izvor svjetlosti (do 30.000 sati)
  • 4000 ANSI lumena, 1080p rezolucija, projekcija do 300 inča
  • 1,1x optički zum, projekcija od 360°, H/V korekcija trapezoidnog izobličenja, podešavanje u 4 kuta
  • Namjenski način rada za golf
ViewSonic LSD401HD

  • Laserski izvor svjetlosti (do 30.000 sati)
  • 4000 ANSI lumena, 1080p rezolucija, projekcija do 300 inča
  • 1,3x optički zum, projekcija od 360°, H/V korekcija trapezoidnog izobličenja, podešavanje u 4 kuta
  • LAN kontrola certificirana od Crestron i Q-SYS sustava
  • Namjenski način rada za golf

Novi modeli LSD400HD i LSD401HD dostupni su globalno putem ovlaštenih ViewSonic prodavača.



