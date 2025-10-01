ViewSonic CDEG3 - sigurni 4K zasloni za poslovna i visokozahtjevna okruženja

ViewSonic CDEG3 su sigurni 4K zasloni bez OS-a za poslovna i visokozahtjevna okruženja idealni su za BYOD, 24/7 rad i digitalnu signalizaciju

ViewSonic je predstavio novu seriju sigurnih, plug-and-play komercijalnih zaslona namijenjenih visokosigurnosnim okruženjima – CDEG3. Serija obuhvaća šest modela s dijagonalama zaslona od 43 do 98 inča i rezolucijom 4K.

Posebnost ove serije jest u tome što se zasloni temelje na arhitekturi bez operacijskog sustava, čime su u startu uklonjene potencijalne softverske ranjivosti, uz zadržane performanse i pouzdanost rada 24/7. Zahvaljujući tome, serija CDEG3 organizacijama nudi snažno rješenje za zaštitu osjetljivih informacija u različitim okruženjima, od poslovnih ureda i visokoškolskih ustanova do vladinih agencija i zdravstvenih institucija.

CDEG3 ViewSonic

Budući da serija CDEG3 ne koristi ugrađeni operacijski sustav, eliminirani su uobičajeni vektori napada, čime se značajno smanjuje rizik od neovlaštenog udaljenog pristupa. Uz podršku ograničenu na fizičke veze poput USB-C i HDMI 2.1, zasloni osiguravaju potpunu izolaciju podataka, što ih čini pouzdanim izborom u okruženjima gdje je sigurnost informacija ključna.

Unatoč visokoj razini sigurnosti, zasloni su optimizirani za jednostavno i učinkovito korištenje. Brzo hladno pokretanje u trajanju od samo osam sekundi omogućuje trenutačan početak sastanaka, prezentacija i digitalne signalizacije. Univerzalna USB-C povezivost putem jednog kabela omogućuje jednostavnu integraciju u BYOD (Bring Your Own Device) okruženja, što ih čini idealnim za sobe za sastanke, predavaonice i konzultacijske prostore.

CDEG3 ViewSonic

Zasloni iz serije CDEG3 podržavaju neprekidan rad 24/7 u 4K kvaliteti. Bez obzira na to radi li se o komandnim centrima, mrežama digitalne signalizacije ili sobama za videokonferencije, zasloni osiguravaju dosljedan i visokoučinkovit prikaz. Zahvaljujući dizajnu bez operacijskog sustava, upravljanje uređajima je pojednostavljeno, a opterećenje IT resursa smanjeno. Uz alate poput bežičnih ažuriranja, konfiguracije fiksne IP adrese i intuitivne web-bazirane kontrole (dostupne od četvrtog tromjesečja 2025.), serija CDEG3 omogućuje centralizirano postavljanje što je idealno za skaliranje na velikim mrežama uz smanjenje ukupnih troškova vlasništva.

Serija CDEG3 certificirana je prema EPEAT Gold standardu, ispunjavajući najviše kriterije održivosti. ViewSonic CDEG3 zasloni već su dostupni putem ovlaštenih distributera i partnera.