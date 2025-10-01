ViewSonic CDEG3 - sigurni 4K zasloni za poslovna i visokozahtjevna okruženja

ViewSonic CDEG3 su sigurni 4K zasloni bez OS-a za poslovna i visokozahtjevna okruženja idealni su za BYOD, 24/7 rad i digitalnu signalizaciju

Stjepan Bilić srijeda, 1. listopada 2025. u 22:30
CDEG3 - sigurni i pouzdani 4K zasloni bez OS-a 📷 ViewSonic
CDEG3 - sigurni i pouzdani 4K zasloni bez OS-a ViewSonic

ViewSonic je predstavio novu seriju sigurnih, plug-and-play komercijalnih zaslona namijenjenih visokosigurnosnim okruženjima – CDEG3. Serija obuhvaća šest modela s dijagonalama zaslona od 43 do 98 inča i rezolucijom 4K.

Posebnost ove serije jest u tome što se zasloni temelje na arhitekturi bez operacijskog sustava, čime su u startu uklonjene potencijalne softverske ranjivosti, uz zadržane performanse i pouzdanost rada 24/7. Zahvaljujući tome, serija CDEG3 organizacijama nudi snažno rješenje za zaštitu osjetljivih informacija u različitim okruženjima, od poslovnih ureda i visokoškolskih ustanova do vladinih agencija i zdravstvenih institucija.

CDEG3 📷 ViewSonic
CDEG3 ViewSonic

Budući da serija CDEG3 ne koristi ugrađeni operacijski sustav, eliminirani su uobičajeni vektori napada, čime se značajno smanjuje rizik od neovlaštenog udaljenog pristupa. Uz podršku ograničenu na fizičke veze poput USB-C i HDMI 2.1, zasloni osiguravaju potpunu izolaciju podataka, što ih čini pouzdanim izborom u okruženjima gdje je sigurnost informacija ključna.

Unatoč visokoj razini sigurnosti, zasloni su optimizirani za jednostavno i učinkovito korištenje. Brzo hladno pokretanje u trajanju od samo osam sekundi omogućuje trenutačan početak sastanaka, prezentacija i digitalne signalizacije. Univerzalna USB-C povezivost putem jednog kabela omogućuje jednostavnu integraciju u BYOD (Bring Your Own Device) okruženja, što ih čini idealnim za sobe za sastanke, predavaonice i konzultacijske prostore.

CDEG3 📷 ViewSonic
CDEG3 ViewSonic

Zasloni iz serije CDEG3 podržavaju neprekidan rad 24/7 u 4K kvaliteti. Bez obzira na to radi li se o komandnim centrima, mrežama digitalne signalizacije ili sobama za videokonferencije, zasloni osiguravaju dosljedan i visokoučinkovit prikaz. Zahvaljujući dizajnu bez operacijskog sustava, upravljanje uređajima je pojednostavljeno, a opterećenje IT resursa smanjeno. Uz alate poput bežičnih ažuriranja, konfiguracije fiksne IP adrese i intuitivne web-bazirane kontrole (dostupne od četvrtog tromjesečja 2025.), serija CDEG3 omogućuje centralizirano postavljanje što je idealno za skaliranje na velikim mrežama uz smanjenje ukupnih troškova vlasništva.

Serija CDEG3 certificirana je prema EPEAT Gold standardu, ispunjavajući najviše kriterije održivosti. ViewSonic CDEG3 zasloni već su dostupni putem ovlaštenih distributera i partnera.



Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi