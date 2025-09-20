ViewSonic LSD400 – Laserska preciznost, visoka svjetlina i dugovječnost u jednom uređaju

Unutar serije LSD400 ViewSonic je predstavio dva nova laserska projektora od 4000 ANSI lumena – modele LSD400W i LSD400HD-ST kao praktičnu i pouzdanu dopunu svoje Luminous Superios (LS) serije

ViewSonic je proširio svoju Luminous Superior (LS) seriju s dva nova laserska projektora – LSD400W i LSD400HD-ST. Oba modela nude 4000 ANSI lumena svjetline, visoku energetsku učinkovitost i pouzdan rad, čime predstavljaju idealno rješenje za poslovne i obrazovne prostore.

Zahvaljujući lasersko-fosfornoj tehnologiji treće generacije, projektori pružaju poboljšanu svjetlosnu učinkovitost uz do 49% manju potrošnju energije u odnosu na klasične modele sa žaruljama. To znači niže operativne troškove i ekološki prihvatljivije korištenje što je posebno važno za škole, tvrtke i institucije s većim brojem instalacija.

LSD400W ViewSonic

S vijekom trajanja od 30.000 sati, LSD400 projektori eliminiraju potrebu za čestom zamjenom žarulja, smanjujući troškove održavanja i rizik od onečišćenja živom. Naime, klasični modeli nerijetko unutar istog vremena korištenja trebaju i do pet zamjenskih žarulja, što rezultira povećanjem ne samo troškova već i količine opasnog otpada. Niža radna temperatura omogućuje tiši rad ventilatora, što dodatno poboljšava audiovizualno iskustvo.

LSD400 ViewSonic

Serija podržava 360° projekciju, horizontalnu i vertikalnu korekciju trapezoidnog izobličenja te podešavanje u četiri kuta, što omogućuje fleksibilnu instalaciju u različitim prostorima bez gubitka kvalitete slike. LSD400HD-ST, kao kratkodometni model, može projicirati sliku od 100 inča s udaljenosti od samo 1,1 metar u kompaktnim okruženjima. Cijela LSD400 serija može projicirati slike do 300 inča.

LSD400HD-ST (kratkodometni model) ViewSonic

Temeljena na DLP tehnologiji, LSD400 serija osigurava stabilnu svjetlinu i precizne boje bez žutila tijekom vremena. To je čini savršenom za konferencijske dvorane, učionice i specijalizirane primjene poput golf simulatora, gdje poseban način rada dodatno pojačava živost boja za realističan prikaz.

Zatvoreni dizajn bez filtera sprječava ulazak prašine u unutarnje komponente, čime se osigurava dugotrajan rad uz minimalno održavanje. Za veće sustave, projektori nude LAN kontrolu s Crestron certifikatom i kompatibilnost s upravljačkim sustavima trećih strana, što IT timovima omogućuje jednostavno i učinkovito upravljanje više uređaja na različitim lokacijama.