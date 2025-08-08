ViewSonic predstavio 4K COB sve-u-jednom LED zaslon za konferencije i oglašavanje

ViewSonic je predstavio najnoviju seriju 4K Direct View LED zaslona velikog formata za upotrebu u konferencijskim prostorima i oglašavanju – seriju LDP u veličinama od 136, 163 i 217 inča

ViewSonic je predstavio najnoviju seriju 4K Direct View LED zaslona velikog formata za upotrebu u konferencijskim prostorima i oglašavanju – seriju LDP. Predstavljena su tri modela u veličinama zaslona od 136, 163 i 217 inča. Odlikuju se pojednostavljenom instalacijom i održavanjem te integracijom intuitivnih kolaboracijskih značajki koje će posebno doći do izražaja u profesionalnim konferencijskim sobama, prostorima za edukaciju, predvorjima i komunikacijskim centrima.

Serija LDP koristi najnoviju COB tehnologiju za povećanje kvalitete slike s manjim pikselima. Za razliku od uobičajene metode površinske montaže (SMD), ova tehnologija koristi izravni pristup montaže postavljanjem više LED čipova na jednu podlogu bez spajanja žica. To omogućuje ugradnju mini LED dioda i postizanje ultra finog razmaka piksela do 0,7 mm, s 4K UHD rezolucijom. Seriju LDP uz jasnoću slike odlikuje i omjer kontrasta od 10.000:1 te široki kutovi gledanja.

LDP serija zaslona velikog formata ViewSonic

LED zasloni izrađeni su s unaprijed konfiguriranim modularnim dizajnom „sve u jednom“, koji integrira sve bitne sustave u odvojivu upravljačku kutiju. To omogućuje jednostavnu instalaciju i potpuno održavanje s prednje strane, smanjujući složenost za instalatere i minimizirajući vrijeme zastoja u radu.

LDP serija zaslona velikog formata ViewSonic

LDP serija osmišljena je za podršku dinamičnoj i učinkovitoj komunikaciji putem različitih mogućnosti dijeljenja sadržaja. Načini prikaza "slika u slici" i "slika pored slike" omogućuju istovremeni prikaz više izvora, a zasloni su kompatibilni s ViewSonic bežičnim prezentacijskim rješenjima, uključujući ViewShare, plug-and-play dongle i AirSync, web-bazirani softver za emitiranje - za interakciju u stvarnom vremenu.

LDP serija zaslona velikog formata ViewSonic

U kritičnim okruženjima serija LDP podržava rad i upravljanje uređajima 24/7 putem LAN kontrole. Potpuno je kompatibilna s profesionalnim centraliziranim upravljačkim platformama kao što su Q-SYS, Crestron i ViewSonic Manager čime je osigurana integracija u postojeće AV ekosustave. Time je IT timovima omogućeno učinkovito praćenje, konfiguriranje i upravljanje zaslonima u složenim implementacijama, što seriju čini prikladnom za korištenje u zapovjednim centrima te u okruženjima na razini poduzeća.

Svi modeli temelje se na Androidu 9.0 i opremljeni su sa istim setom priključaka - četiri HDMI (2.0), tri USB-A (1x 3.0, 2x 2.0), tri RJ45 te jednim IR (3,5mm) i USB-C ulazima te s jednim HDMI (2.0), audio (3,5mm), S/PDIF izlazom. Sva tri modela dolaze u konfiguraciji sa stereo zvučnicima od 30W. LDP serija raspolaže s 32 GB internog prostora za pohranu od čega je 26 GB dostupno korisniku. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.