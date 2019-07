5 dolara mjesečno za Firefox bez oglasa

Vječni "rat" između profitabilnog Interneta i onog koji je slobodan od oglasa teško da će ikada završiti s nekim pobjednikom, ali se sve više radi na različitim idejama kompromisa koji bi našao pravu mjeru i za jedno i za drugo. Googleov Chrome tako sve češće blokira web reklame koje nisu u skladu s pravilima "dobrih oglasa" i smišlja kako bi puni adblocker dao na raspolaganje samo onima koji plate – a na sličnu ideju došli su i u Mozilli.

Njihov novi Firefox, koji je još u fazi pripreme, trebao bi imati ugrađen adblocker i tako pružati bolje iskustvo surfanja, no to će isto tako i koštati. Za pretplatu u iznosu od 4,99 dolara na mjesec korisnik bi dobio novu verziju Firefoxa i web koji je u potpunosti "očišćen" od reklama. Uz to, ova verzija Firefoxa će za navedenu cijenu omogućiti pristup inače naplatnim sadržajima.

Plati, pa čitaj

"Ostvarili smo partnerstva s nekima od najboljih izdavača na svijetu kako bismo vam donijeli bolje iskustvo novinarstva", kažu iz Mozille. Novac koji se prikupi od pretplata bit će podijeljen i s tim izdavačima, najavili su. Uz to, pretplatnici će imati na raspolaganju i audio verzije tekstova iz istih izvora, kao i posebnu aplikaciju za pronalaženje novog kvalitetnog sadržaja, te nekoliko korisnih dodataka za sinkronizaciju rada koji nisu dostupni u "običnom" Firefoxu.

Za sada preuzimanje ove verzije nije omogućeno, ali svi koji su zainteresirani za plaćanje ovakvog web preglednika svoj interes mogu iskazati ispunjavajući kratki upitnik, pa će im se dojaviti čim im Mozilla bude spremna uzeti novac za novi Firefox.