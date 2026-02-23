Dio povijesti hrvatskog Interneta odlazi u nepovrat: gasi se Blog.hr

Jedan od prvih i najpopularnijih domaćih servisa za vođenje vlastitog bloga najavio je gašenje od 1. ožujka, a preostalim je aktivnim korisnicima omogućeno preuzeti svoj sadržaj kako bi ga arhivirali

Ako ste ranih dvijetisućitih bili aktivan korisnik Interneta, sva je prilika da ste imali svoj blog. Tada je bilo popularno voditi svoj online dnevnik, pa su ga pisali oni koji su imali, ali i oni koji nisu imali što za napisati. Blogovi su bili preteča društvenih mreža, pogotovo ako su imali uključene komentare, a na njima su se vodile rasprave, pronalazili prijatelji i romantični partneri, započinjale karijere… a i Hrvatska tu nije zaostajala.

Kraj ere

Početkom svibnja 2004. pokrenut je servis Blog.hr, nastao neposredno nakon prvog hrvatskog blog servisa MojBlog.hr, pokrenutog u proljeće te godine. Ideja za Blog.hr potekla je sredinom 2003. od Daria Markuša, IT novinara i glavnog urednika Internet Monitora, koji je platformu povezao s e-zineom Monitor.hr. Zahvaljujući medijskoj promociji, brzo je postao iznimno popularan, toliko da je za koju godinu i prodan, a Markuš prešao na novo radno mjesto.

Nova TV postala je većinskim vlasnikom servisa Blog.hr 2007. godine, pa je on integriran u širu internetsku mrežu zajedno s njihovim ostalim portalima. Platforma je 2011. dobila novi dizajn naslovnice i dodatne značajke. Kroz godine služila je kao prostor za dijeljenje misli, priča i života, stvarajući zajednicu blogera – no, u Novoj TV su odlučili ugasiti ovaj servis. Od prošloga lipnja onemogućili su izravno postavljanje fotografija na njega, a sada – već od 1. ožujka – Blog.hr će prestati postojati.

Upute za preuzimanje svojih blogova

Najpopularniji hrvatski servis za kreiranje i održavanje blogova, s nekada tisućama aktivnih autora, tako će otići u povijest. Korisnicima se preporučuje da iskoriste preostalo kratko vrijeme te arhiviraju svoj sadržaj putem opcije u sučelju za autore.

Korisnici izražavaju žaljenje nad gašenjem, opisujući to kao kraj jednog razdoblja gdje su dijelili radosti, tuge i svakodnevne zapise. Mnogi još uvijek aktivni blogeri ističu duboku emotivnu povezanost s platformom koja je bila dijelom njihovih života preko dva desetljeća, a naslovnica servisa puna je reakcija – no čini se da to neće spasiti Blog.hr.