Google definitivno odustaje od ukidanja podrške za kolačiće trećih strana u Chromeu

Inicijativa Privacy Sandbox, kojom je Google planirao zamijeniti kolačiće i praćenje korisnika prebaciti na vlastitu novu metodu, ipak neće zaživjeti u potpunosti, pa će kolačići ostati podržani do daljnjega

Još 2019. godine Google je bio najavio da će raditi na tome da ukine podršku za kolačiće trećih strana u Chromeu, a do 2022. godine iskristaliziralo se da bi oni trebali biti zamijenjeni incijativom Privacy Sandbox, koja će umjesto naseljavanja kolačića korisničke navike pratiti kroz "interese i teme" koje ga zanimaju. Ta inicijativa doživjela je negativne reakcije brojnih partnera, primarno onih iz oglašivačke domene, pa je Google odlučio odgoditi njezino uvođenje do 2023., pa do ove godine, da bi se lani predomislili. Tada je objavljeno da podrška za kolačiće neće biti ukinuta, ali da će Chrome dobiti "novo rješenje".

Odluka je pala

Privacy Sandbox, objavio je potpredsjednik kompanije zadužen upravo za njega, Anthony Chavez, neće zamijeniti kolačiće – čini se, nikad. "Dok smo surađivali s ekosustavom, uključujući izdavače, programere, regulatore i oglašivačku industriju, postalo je jasno da postoje različite perspektive o uvođenju promjena koje bi mogle utjecati na dostupnost kolačića trećih strana", piše Chavez na službenom blogu. Neki od argumenata za odustajanje od velike promjene su i promijenjene okolnosti, nove prilike za osiguravanje privatnosti i sigurnosti korisnika putem umjetne inteligencije, a i regulatorni je okvir doživio značajne promjene.

"Uzimajući u obzir sve te čimbenike, donijeli smo odluku da ćemo zadržati svoj trenutni pristup da korisnicima ponudimo izbor kolačića trećih strana u Chromeu", finalna je odluka. Korisnicima će ostati omogućeno da sami u postavkama odaberu najbolju opciju za sebe. Kolačići trećih strana ostat će blokirani u Incognito načinu rada, a u trećem tromjesečju ove godine bit će lansirana inicijativa IP Protection, koja će u tom modu štititi i IP adresu korisnika od neželjenih pogleda. Privacy Sandbox, dakle, mogao bi uskoro pronaći svoje mjesto na groblju Googleovih usluga i inicijativa.