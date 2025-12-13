Google Translate dobiva pomoć Geminija za prirodnije prijevode

Jezični model umjetne inteligencije donijet će smislenije i bolje prijevode, preciznije prepoznavanje idioma i žargona, a postupno će stići i izravno simultano prevođenje uz zadržavanje glasa govornika

Google je najavio uvođenje najsuvremenijih mogućnosti prevođenja teksta u svoju tražilicu i aplikaciju Translate, a sve zahvaljujući integraciji s Gemini modelima generativne umjetne inteligencije. Cilj ažuriranja je, kako kažu, pružiti pametnije, prirodnije i točnije prijevode koji nadilaze puko doslovno prevođenje riječi (po kojem je Google Translate jedno vrijeme bio popularan, u negativnom smislu). Ključna prednost nove tehnologije leži u sposobnosti Geminija da bolje razumije nijanse u komunikaciji, uključujući specifične idiome, lokalne izraze, sleng ili žargon, pružajući korisnicima kontekstualno točnije značenje u prijevodu.

Ovo ažuriranje prvo će postati dostupno u Sjedinjenim Američkim Državama i Indiji za prijevode između engleskog i gotovo 20 ostalih jezika, uključujući španjolski, kineski, japanski i njemački. Nadogradnja je dostupna korisnicima na Android i iOS uređajima, kao i putem weba, a globalno širenje očekuje se uskoro.

Prijevod u stvarnom vremenu

Osim poboljšanja u smislu prevođenja teksta, Google uvodi i beta verziju simultanog glasovnog prevođenja, koja također koristi Geminijeve mogućnosti. Njezinim uvođenjem korisnici će moći putem svojih slušalica slušati prijevode u stvarnom vremenu, bilo da se radi o razgovoru, predavanju ili televizijskom sadržaju na stranom jeziku – otprilike kao što to omogućava Appleov sustav Live Translation. Sustav je dizajniran tako da zadržava ton, naglasak i ritam izvornog govornika, čime se bi se trebao postići prirodniji doživljaj komunikacije.

Beta verzija ove funkcionalnosti dostupna je korisnicima Android aplikacije u SAD-u, Meksiku i Indiji, a podržava više od 70 jezika te radi s bilo kojim slušalicama. Google planira proširiti dostupnost na iOS uređaje i dodatne zemlje tijekom 2026. godine, dok u međuvremenu prikuplja povratne informacije korisnika radi daljnjeg usavršavanja modela.

Alati za učenje

Uz tehnološka poboljšanja samog prevođenja, Google Translate proširuje i svoje alate za učenje jezika. Aplikacija prevoditelja sada nudi poboljšane povratne informacije za vježbanje govora te uvodi mogućnost praćenja napretka, omogućujući korisnicima da vide koliko su dana u nizu učili, čime se postavlja kao konkurent Duolingu i sličnima.

Mogućnosti učenja proširuju se na gotovo 20 novih zemalja, uključujući Njemačku, Švedsku i Tajvan. Korisnici sada mogu vježbati prijevode s engleskog na njemački i portugalski, kao i s niza drugih jezika poput nizozemskog, talijanskog i rumunjskog na engleski jezik, a vjerojatno je da će u dogledno vrijeme ta funkcija zahvatiti i naše govorno područje.