Grokipedia – projekt kojim Elon Musk želi prepraviti Wikipediju

U jednom je podcastu nedavno gostovao šef Tesle i xAI-ja, pa se osvrnuo na to da je Wikipedia danas mjesto prepucavanja uređivača i često ne daje točne informacije. Njegov Grok, smatra, može to popraviti

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 6. listopada 2025. u 14:00

Mjesto gdje cijeli svijet odlazi po aktualne, sveobuhvatne i točne enciklopedijske podatke trebala bi biti Wikipedija, decentralizirana internetska enciklopedija koju uređuju volonteri. Međutim, ona to možda jest u slučaju neutralnih informacija, no kad je riječ o bilo čemu vezanome uz povijest, politiku i ostala svjetonazorska i društvena pitanja – naklonost urednika jednoj ili drugoj strani političkog spektra očita je.

Enciklopedija "bez pristranosti"

U SAD-u je česta kritika da iza članaka na Wikipediji stoji "radikalna ljevica", dok je u Hrvatskoj, primjerice, prije nekoliko godina pokrenut projekt čišćenja jer su članci o našoj zemlji bili obojeni "desnom" ideologijom. Sve probleme tog tipa namjerava riješiti – Elon Musk. On je prije nekoliko dana sudjelovao u jednom podcastu, gdje se potegnulo pitanje istinitosti Wikipedije, a Musk je tada izjavio:

"Grok koristi velike količine računalne snage kako bi pogledao, na primjer, Wikipedijinu stranicu i rekao: 'Što je istinito, djelomično istinito, lažno ili nedostaje na ovoj stranici? Sad prepiši stranicu kako bi uklonio laži, ispravio poluistine i dodao kontekst koji nedostaje.' Wikipedia je toliko pristrana i to je stalni rat, znate, ako se nešto ispravi, pet minuta kasnije, pojavit će se vojska ljudi koja pokušava... Mislim, postala je hiper stranačka i aktivisti su posvuda. Dakle, ako popravite, na primjer, Wikipediju kao izvor istine, bilo bi sjajno to objaviti. Popričat ću s timom o toj, Grokipediji, ili kako već".

I tako je nastala ideja o lanisranju Grokipedije – enciklopedije znanja koju je prepravio AI chatbot Grok i nadopunio podacima iz svojih izvora na kojima je treniran i kojima ima pristup (i koji također nisu uvijek izbalansirani, niti je Grok politički neutralan, sjetimo se samo priče o "MechaHitleru" od ovog ljeta).

Cilj je, kaže, ponuditi javnosti "neutralan" izvor informacija, boriti se protiv aktivističkog pisanja enciklopedijske građe te masovnog manipuliranja znanjem. Musk sada kaže da će prva verzija Grokipedije, brojčane oznake 0.1, biti lansirana već kroz dva tjedna. Taj će korak biti i u skladu s dugoročnom misijom tvrtke xAI, u kojoj stoji da oni svojom umjetnom inteligencijom žele u konačnici "razumjeti svemir". Kako to izgleda kad samoproglašeni Hitler određuje što je istina – vidjet ćemo uskoro.



