Lansirana je prva verzije Grokipedije, navodno nepristrane AI enciklopedije

Samo koji tjedan nakon što mu je ta ideja osvanula u jednom podcastu, Elon Musk je službeno lansirao vlastitu verziju otvorene internetske enciklopedije, izrađene umjetnom inteligencijom

Elon Musk predstavio je početkom tjedna Grokipediju, novu internetsku enciklopediju koja koristi generativnu umjetnu inteligenciju za stvaranje članaka. Projekt, koji je razvila Muskova tvrtka xAI, opisan je kao izravna alternativa i konkurencija popularnoj Wikipediji, a dostupan je javnosti na domeni Grokipedia.com. Musk je projekt najavio prije nekoliko tjedana na svojoj platformi X, obećavši da će nova enciklopedija nadmašiti Wikipediju i ponuditi "objektivniji pogled na svijet".​

Prva verzija, brojčane oznake 0.1, sadrži gotovo 900 tisuća članaka na engleskom jeziku. Musk je prilikom lansiranja napisao da je čak i ova početna verzija bolja od Wikipedije (naravno), najavljujući da će verzija 1.0 biti "deset puta bolja".

Cilj je objektivnost, kažu

Platforma vizualno podsjeća na Wikipediju, no ključna razlika je u načinu stvaranja sadržaja.​ Naime, umjesto da sadržaj pišu ljudi i pritom budu subjektivni, naklonjeni samo jednom dijelu političkog spektra i imaju svoje viđenje povijesti, članke bi za Grokipediju trebala pisati "objektivna" umjetna inteligencija Groka – AI chatbota koji se već "proslavio" slavljenjem Hitlera i sličnim eskapadama.

Prema Muskovim objašnjenjima, AI asistent Grok analizira goleme količine podataka kako bi utvrdio što je na nekoj stranici istinito, djelomično istinito ili lažno, a zatim prepravlja sadržaj kako bi ispravio netočnosti i dodao kontekst koji nedostaje.​ Međutim, već u prvim satima od lansiranja korisnici su na Grokipediji pronašli dramatično pristrane članke (očito namjerno ideološki suprotstavljene onima s Wikipedije), ali one koji su – u potpunosti prepisani s te otvorene enciklopedije. Prostora za napredak, dakle, ima.

Pitanja o pouzdanosti podataka, transparentnosti algoritama i kontroli nad uređivačkim pravilima i dalje ostaju ključni izazovi za Grokipediju. Dok Musk tvrdi da će AI osigurati veću objektivnost, kritičari upozoravaju na potencijalne rizike oslanjanja na sustav koji je i sam pokazao sklonost generiranju kontradiktornog i problematičnog sadržaja, postavljajući pitanje tko će u konačnici kontrolirati "istinu" koju Grokipedia nudi.

Reakcija konkurencije "Wikipedijino znanje je – i uvijek će biti – ljudsko. To znanje koje su stvorili ljudi ono je na što se AI kompanije oslanjaju za generiranje sadržaja; čak i Grokipediji treba Wikipedija da bi postojala. Mnogi eksperimenti za stvaranje alternativnih verzija Wikipedije već su se dogodili, to ne ometa naš rad ili misiju", službena je poruka Wikipedijne zaklade koja upravlja tom enciklopedijom.

Sadržaj Grokipedie još nije indeksiran na velikim svjetskim tražilicama, pa mu se može pristupiti samo izravnom posjetom stranici Grokipedia.com. Početna stranica sadrži tek polje za pretraživanje, mogućnost prijave s korisničkim računom te odabir svijetlog ili tamnog načina rada. Stranice su strukturirane po uzoru na Wikipediju, s vrlo sličnim poglavljima i sekcijama, a za sada ne nude ilustracije i dodatne sadržaje, već samo tekst i poveznice na izvore.