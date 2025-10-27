Nema više "stručnjaka" bez diplome: Kina uvodi stroža pravila za influencere

Kineske vlasti novim propisima zahtijevaju formalne kvalifikacije za kreatore sadržaja koji pokrivaju profesionalna područja, a uvode i kazne za one koji se tih pravila ne budu pridržavali

Dosta vam je influencera s društvenih mreža koji su jučer objavljivali tutoriale za šminkanje ili zamjenu slavine, danas su stručnjaci za vanjsku politiku i carine, a sutra će vam dijeliti medicinske savjete? Kineskim vlastima očito jest, budući da su usvojili nova pravila koja se odnose na influencere i kreatore sadržaja na digitalnim platformama. Regulativa je usmjerena na povećanje odgovornosti i stručnosti u javnom prostoru, primarno na društvenim mrežama.

Prvo diploma, potom "influensanje"

Tako će, sukladno novim pravilima, osobe koje na društvenim mrežama govore o profesionalnim temama morati posjedovati odgovarajuće kvalifikacije.​ Ova mjera, očekivano, izravno pogađa influencere koji se bave područjima kao što su medicina, pravo ili financije, a za koja dosad nisu morali dokazivati formalno obrazovanje – po novome, morat će imati diplomu, dokaz o formalnom obrazovanju ili verificirano profesionalno iskustvo, prije negoli počnu dijeliti savjete o osjetljivim temama.

Pravila predviđaju i kazne za one koji će stvarati i objavljivati sadržaj o stručnim temama bez diplome ili odgovarajućeg certifikata.​ Za provjeru stručnosti bit će zadužene i odgovorne internetske platforme, a kreatori koji se ne budu pridržavali pravila suočit će se s privremenom ili trajnom suspenzijom korisničkih računa te mogućim novčanim kaznama u visini do 100.000 juana (12.000 eura).

Protiv nestručnih savjeta

vlasti poručuju da je osnovna namjena regulative spriječiti širenje dezinformacija i nestručnih savjeta, no očekivano je i da će zbog "stezanja" pravila biti i kritika. Analitičari kažu da se potez može tumačiti i željom za kontrolom onoga što se objavljuje u javnosti, odnosno gušenja nezavisne misli u područjima gdje se alternativni stavovi mogu pročitati gotovo isključivo na društvenim mrežama.

Uvođenje ovih pravila dio je šireg trenda jačanja regulacije internetskog prostora u Kini. Vlasti već neko vrijeme rade na suzbijanju štetnih objava i jačanju osobne odgovornosti za sadržaj koji se dijeli na mrežama. Uz to, ranije ove godine uvedena su i pravila koja nalažu obavezno označavanje sadržaja generiranog umjetnom inteligencijom.​