Novi standard RSL izdavačima daje alat za naplatu sadržaja kad ga koristi AI

Vodeće internetske i tehnološke tvrtke, uključujući Reddit i Yahoo, podržale su otvoreni protokol koji će omogućiti automatizirano licenciranje i definiranje naknada za web sadržaj koji koriste AI sustavi

Internetski izdavači i tehnološke tvrtke, među kojima su Reddit, Yahoo, People Inc. i Medium, javno su podržali pokretanje novog standarda za licenciranje internetskog sadržaja pod nazivom RSL (Really Simple Licensing), koji je nastao u okviru nove neprofitne organizacije RSL Collective. Cilj inicijative je osigurati pravednu i standardiziranu naknadu za izdavače i kreatore sadržaja, istovremeno nudeći jednostavno i automatizirano licenciranje za tvrtke koje razvijaju umjetnu inteligenciju, a žele se koristiti tim sadržajem.

RSL je predstavljen kao otvoreni, decentralizirani protokol temeljen na široko prihvaćenom standardu RSS (Really Simple Syndication). Dizajniran je kako bi bio skalabilan za milijune web stranica i primjenjiv na sve vrste digitalnog sadržaja, uključujući web stranice, knjige, videozapise i velike skupove podataka. Svaki online izdavač može besplatno početi koristiti standard RSL kako bi definirao uvjete licenciranja i kompenzacije za svoj sadržaj.

Robots.txt dobiva nadogradnju

U vrijeme kada AI pretraživači i agenti ugrožavaju ekonomske temelje weba, RSL standard nadilazi jednostavna ograničenja koja nudi protokol robots.txt, navode njegovi tvorci. Umjesto dosadašnje opcije blokiranja koja je funkcionirala po principu" da ili ne", RSL uvodi novi infrastrukturni sloj za licenciranje. Izdavačima to omogućuje da u svoje robots.txt datoteke dodaju strojno čitljive uvjete licenciranja i naknada, specificirajući načine na koje im AI aplikacije moraju kompenzirati korištenje njihova sadržaja.

Standard podržava različite modele licenciranja, korištenja i naknada. To uključuje besplatno korištenje, obavezno navođenje izvora, pretplatu, plaćanje po prikupljanju podataka (pay-per-crawl), gdje izdavač dobiva naknadu svaki put kad AI pretraživač pristupi sadržaju, ili pak plaćanje po korištenju (pay-per-inference), gdje se naknada isplaćuje svaki put kada AI model koristi sadržaj za generiranje odgovora.

Ključne mogućnosti protokola

Ključne funkcionalnosti RSL-a uključuju zajednički i proširivi rječnik koji izdavačima omogućuje definiranje uvjeta licenciranja i kompenzacije. Protokol je osmišljen za automatizaciju licenciranja sadržaja i stvaranje ekosustava za licenciranje na razini interneta između vlasnika sadržaja i AI tvrtki. Također omogućuje stvaranje standardiziranih, javnih kataloga sadržaja dostupnog za licenciranje.

Jedna od važnih značajki je i otvoreni protokol za enkripciju digitalnih dobara, što osigurava sigurno licenciranje nejavnog, vlasničkog sadržaja poput članaka iza paywalla, knjiga, videozapisa i podataka za treniranje AI modela. Upravljanje kolektivnim licenciranjem provodit će se putem neprofitne organizacije RSL Collective ili bilo kojeg drugog poslužitelja kompatibilnog s RSL standardom.

Hoće li ga AI kompanije prihvatiti?

Sve navedeno za sada je predloženo jednostrano, sa strane internetskih izdavača i autora sadržaja te vlasnika autorskih prava, no za punu implementaciju bit će potrebno da se s time slože i vodeće svjetske AI kompanije, odnosno da pristanu plaćati za prikupljanje i korištenje tuđih podataka – što se u ovom trenutku čini kao gotovo nepremostiv izazov. I do sada su AI crawleri redovito ignorirali upute iz datotetka robots.txt, kada im je to odgovaralo, pa nema razloga da u toj sivoj zoni besplatnog korištenja sadržaja ne ostanu i nadalje.

Unatoč značajnom medijskom interesu za novu inicijativu, vodeće AI tvrtke kao što su OpenAI, xAI, Anthropic i Perplexity za sada nisu službeno reagirale niti su se obvezale na prihvaćanje novog standarda. Nijedna od navedenih tvrtki još nije pristala na nove uvjete licenciranja, a prvi izvještaji navode da su predstavnici AI tvrtki ili odbili dati komentar dok se detaljnije ne upoznaju s protokolom ili jednostavno nisu odgovarali na upite medija.