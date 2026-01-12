Budućnost šopinga je autonomna: Google lansirao protokol za AI agente za kupovinu

Google je u suradnji s velikim svjetskim trgovcima predstavio Universal Commerce Protocol (UCP), otvoreni standard koji omogućuje AI agentima samostalno izvršavanje kupnje i interakciju s kompanijama

Gotovo svakog tjedna iz Googlea stiže nova najava o uvođenju umjetne inteligencije u neki dio njihovog poslovanja. Nakon tražilice i Gmaila, na red je stigla i internetska trgovina povezana s tražilicom, koja čini značajan dio njihovih prihoda, a koja će također biti osnažena AI tehnologijama.

Pošaljite AI u kupovinu

Google je, naime, najavio značajnu promjenu u digitalnoj trgovini predstavljanjem novog internetskog standarda, Universal Commerce Protocola (UCP). Riječ je o novom otvorenom standardu za "agentsku kupovinu", u kojoj sustavi umjetne inteligencije izvršavaju zadatke u ime korisnika. UCP uspostavlja zajednički "jezik" koji omogućuje AI agentima, poslovnim sustavima i pružateljima usluga plaćanja nesmetanu suradnju tijekom cijelog procesa kupnje, od otkrivanja proizvoda, preko kupnje i plaćanja, sve do postprodajne podrške.

Ovaj protokol razvijen je u suradnji s velikim trgovačkim kućama kao što su Shopify, Etsy, Wayfair, Target i Walmart, a podržalo ga je već više od 20 partnera, uključujući Mastercard, Visu i PayPal. UCP je dizajniran da bude kompatibilan s postojećim protokolima koje industrija e-trgovine koristi, čime se eliminira potreba za kreiranjem zasebnih veza za svakog pojedinog AI agenta, pa će to trgovcima značajno pojednostaviti integraciju novog rješenja.

Od oglasa do plaćanja

Jedna od prvih primjena novog protokola bit će vidljiva kroz novu funkciju naplate na Googleovim oglasima proizvoda unutar "AI Mode" načina rada na tražilici i aplikaciji Gemini. Ova opcija omogućit će korisnicima (za sada samo u SAD-u) obaviti kupnju izravno tijekom istraživanja, koristeći podatke o plaćanju i dostavi iz svojeg Google Walleta.

Ova najava posredno znači i da će Google zaista, u doglednoj budućnosti, u Gemini integrirati mogućnost prikazivanja personaliziranih oglasa s mogućnošću izravnog ostvarivanja kupnje – nešto o čemu se nedavno govorilo i što su iz Googlea tada oštro opovrgavali.

Podrška za trgovce

Nadalje, osim poluatomatiziranog plaćanja, Google uvodi i "Business Agent", novi alat koji korisnicima omogućuje izravan razgovor s odabranim kompanijama putem tražilice. Ovaj virtualni prodajni asistent odgovarat će na pitanja o proizvodima koristeći specifičan ton i glas svake marke.

Kako bi se trgovci lakše snalazili u eri "konverzacijske trgovine", Google je u Merchant Center uveo desetke novih podatkovnih atributa koji pomažu da njihovi proizvodi budu lakše otkriveni putem AI sučelja. Uz to, nastavlja se testiranje oglasa unutar AI načina rada, uz uvođenje novog pilot-projekta pod nazivom "Direct Offers". Taj program oglašivačima omogućuje da kupcima prikažu ekskluzivne ponude, poput posebnih popusta, izravno unutar AI sučelja.

Iz Googlea poručuju da planiraju u nadolazećim mjesecima proširiti ove mogućnosti na globalnoj razini, kao i lansirati funkcije poput primjene programa vjernosti i kreiranja personaliziranih iskustava kupnje prilagođenih svakom korisniku.