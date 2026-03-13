Španjolska lansira alat za mjerenje mržnje i algoritamske polarizacije na Internetu

Premijer Sánchez predstavio je alat za praćenje širenja govora mržnje na društvenim mrežama, čime njegova vlada ide u obračun s "digitalnim divljim zapadom" i analizom utjecaja algoritama na društvo

Sandro Vrbanus petak, 13. ožujka 2026. u 11:46
📷 inclusion.gob.es
inclusion.gob.es

Španjolski premijer Pedro Sánchez službeno je predstavio HODIO (Huella del Odio y la Polarización, "otisak mržnje i polarizacije"), digitalni sustav dizajniran za analizu širenja govora mržnje na društvenim mrežama. Alat je predstavljen tijekom prvog Međunarodnog samita protiv mržnje i digitalnog uznemiravanja, održanoga u Madridu, a primarna mu je svrha procijeniti ulogu algoritama u pojačavanju polarizirajućeg sadržaja te generirati precizne indikatore koji prate evoluciju negativnog narativa u digitalnom prostoru.

Sánchez je u svojem obraćanju povukao paralelu između stvarnog i virtualnog svijeta, naglasivši kako su društvene mreže postale "oružje masovne polarizacije" koje prožima svakodnevni život. Prema njegovim riječima, digitalno okruženje ne smije ostati prostor bez pravila, pri čemu je trenutačno stanje na platformama usporedio s nefunkcionalnim sustavima u kojima izostaje adekvatna kontrola nad štetnim sadržajem te "divljim zapadom".

Analiza pa regulacija

Predstavljeni sustav HODIO funkcionirat će tako što će analizirati velike količine javnih aktivnosti na društvenim mrežama, kako bi izmjerio intenzitet i doseg govora mržnje kroz vrijeme. Prikupljeni podaci omogućit će španjolskoj vladi dizajniranje učinkovitijih javnih politika protiv digitalnog uznemiravanja. Cilj inicijative je i povećanje pritiska na tehnološke kompanije kako bi preuzele veću odgovornost za dinamiku i štetne obrasce koji se razvijaju unutar njihovih platformi.

Ovaj potez dio je šire vladine strategije usmjerene na jačanje sigurnosti na Internetu, s posebnim naglaskom na zaštitu najmlađih korisnika. Početkom veljače, podsjećamo, Sánchez je bio najavio namjeru uvođenja zabrane pristupa društvenim mrežama za djecu mlađu od 16 godina.

Europa ima svoje ideje

Iako službeni Madrid inzistira na nacionalnim regulatornim mjerama, takvi su potezi izazvali oprez u europskim institucijama. Europska komisija nedavno je upozorila države članice da mjere kontrole društvenih mreža ne bi smjele prelaziti zajednički okvir Europske unije. Ključni referentni dokument u ovom kontekstu je Akt o digitalnim uslugama, koji već postavlja standarde za moderiranje sadržaja na razini cijele Unije.

Unatoč upozorenjima iz Bruxellesa, španjolska vlada ostaje pri stavu da je potrebna konkretna akcija protiv algoritamske polarizacije. HODIO bi stoga trebao poslužiti kao tehnički temelj za dokazivanje štetnosti određenih digitalnih praksi, bez obzira što EU već ima svoje propise i kriterije za držanje društvenih mreža odgovornima.

