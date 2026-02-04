I Španjolska najavljuje zabranu društvenih mreža za mlađe od 16 godina

Vlasti Španjolske pokrenule su zakonske izmjene kojima se minimalna dob za samostalan pristup društvenim mrežama podiže na 16 godina, uz uvođenje stroge provjere identiteta korisnika

Slično kao i nedavno Australija, prva europska zemlja koja bi mogla strože dobno ograničiti pristup društvenim mrežama mogla bi postati Španjolska, najavio je to premijer Pedro Sánchez na Svjetskom samitu vlada u Dubaiju. Njegova će zemlja, kaže, uskoro zabraniti pristup društvenim mrežama djeci mlađoj od 16 godina, ali i uvesti pravila po kojima će odgovorne osobe u tehnološkim kompanijama izravno biti odgovorne za širenje ilegalnog sadržaja ili govora mržnje na njihovim platformama.

Kraj "divljeg zapada"

Ova mjera najavljena je kao dio šireg plana za zaštitu maloljetnika u digitalnom okruženju, kojim se želi stati na kraj online uznemiravanju i zaštititi mentalnog zdravlja. Sánchez je digitalni prostor usporedio s "divljim zapadom" te naglasio kako su društvene mreže postale mjesta gdje se zakoni ignoriraju, a zločini toleriraju.

Zakonska inicijativa, koja se temelji na izmjenama postojećih zakona o zaštiti podataka, podiže dobnu granicu za privolu na obradu osobnih podataka s dosadašnjih 14 na 16 godina. Maloljetnici mlađi od te dobi moći će kreirati profile samo uz izričitu dozvolu roditelja ili skrbnika. Prema procjenama, usvajanje zakona moglo bi dovesti do gašenja oko 400.000 korisničkih računa koje trenutno koriste osobe mlađe od 16 godina u Španjolskoj.

Stroža kontrola

Ključni element novog zakona bit će obveza tehnoloških tvrtki da implementiraju napredne sustave za provjeru dobi korisnika. Umjesto dosadašnjih jednostavnih upita o datumu rođenja koje je lako zaobići, španjolska će vlada inzistirati na uvođenju stvarnih digitalnih barijera koje će učinkovito sprječavati pristup djeci.

O sličnim potezima već razmišljaju i u Velikoj Britaniji, Danskoj i Francuskoj. Potonja je prošloga mjeseca najavila zabranu društvenih mreža za mlađe od 15 godina, dok se u Europskom parlamentu također raspravlja o zabrani štetnih praksi te uvođenju obveznog roditeljskog nadzora korisničkih računa djece mlađe od 16 godina.

Tehnološke kompanije poput Mete, TikToka i Googlea morat će prilagoditi svoje algoritme i sigurnosne protokole novim španjolskim propisima. Iako se od industrije očekuje određeni otpor novim pravilima, istraživanja pokazuju da je čak 92% španjolskih obitelji zabrinuto zbog sadržaja kojem njihova djeca pristupaju putem Interneta, pa s te strane ne bi trebalo biti problema u donošenju novih pravila.