Neobičan lov na pirate u Španjolskoj: prijavite ilegalne prijenose u kafiću i zaradite 50 eura

Vodstvo španjolske nogometne lige, na čelu s predsjednikom Javierom Tebasom, odlučilo je poduzeti drastične korake u borbi protiv piratstva, posebno tamo raširenoga u ugostiteljskom sektoru. Građanima se, naime, nudi nagrada od 50 eura za svaku dostavljenu provjerenu informaciju o barovima, restoranima ili hotelima koji ilegalno emitiraju utakmice La Lige.

Piratstvo u porastu

Ova inicijativa, kojom se građane pretvara u "špijune", ima za cilj iskorijeniti prikazivanje utakmica bez dozvole i zaštititi one koji uredno plaćaju licence za javno prikazivanje sadržaja, prenosi Marca. Proces "cinkanja" prekršitelja osmišljen je kao brz i intuitivan, uz zajamčenu potpunu povjerljivost podataka svih prijavitelja. Građani mogu birati između anonimne prijave ili davanja osobnih podataka radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu, koja se isplaćuje nakon što tehnički tim La Lige potvrdi nepravilnost. Nadležni se nadaju da će angažiranjem javnosti na ovaj način značajno proširiti svoj doseg nadzora na način koji ne bi bio izvediv njihovim uobičajenim inspekcijama.

Odluka o uvođenju ovakvog "doušničkog" sustava dolazi u trenutku kada podaci pokazuju snažan porast ilegalnog gledanja nogometa u Španjolskoj. Prema novim izvješćima, piratstvo se u prvoj polovici 2025. gotovo utrostručilo u odnosu na prethodnu godinu. Tebas, koji tvrdi da 60% svog radnog vremena posvećuje ovom problemu, ranije je ilegalne streaminge nogometnih utakmica uspoređivao s teškim oblicima kriminala.

​Kritičari i gledatelji kao glavni razlog ovakvog trenda ističu visoke cijene televizijskih paketa, koje u Španjolskoj mogu premašiti i 1.000 eura godišnje za potpuni pristup svim utakmicama. S druge strane, vodstvo lige tvrdi da bi cijene pretplata mogle pasti tek kada bi svi korisnici legalno plaćali usluge. Poručuju i da ovom mjerom La Liga nastoji osigurati prihode koji su ključni za konkurentnost španjolskih klubova na europskom tržištu.