Uoči primjene GDPR-a pale stranice nadležne Agencije za zaštitu osobnih podataka

Sutra, 25. svibnja, na snagu stupa GDPR (General Data Protection Regulation), odnosno Opća uredba o zaštiti podataka koju je propisala Europska unija. U skladu s tom odredbom mijenjaju se neka pravila o prikupljanju, korištenju, obradi i čuvanju privatnih podataka, a obveznici prilagodbe na GDPR su gotovo svi pravni subjekti, te tijela državne uprave, udruge, agencije i uglavnom svi koji se bave prikupljanjem osobnih podataka.

Nadležna agencija za nadzor provedbe ove uredbe u Hrvatskoj je Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), na čijim bi se stranicama trebali pronaći svi potrebni dokumenti i podaci o GDPR-u, njegovoj primjeni i potrebnim prilagodbama koje kompanije u Hrvatskoj moraju poduzeti kako bi se uskladili s europskim propisima. Međutim, AZOP je očigledno prilično potkapacitiran dočekao početak primjene GDPR-a koji se najavljuje već više od dvije godine.

U posljednja najmanje 24 sata internetskim stranicama AZOP-a gotovo je nemoguće pristupiti, vrlo vjerojatno zbog prevelike navale korisnika na ove, inače ne baš odveć popularne stranice.

Servisi "Down For Everyone or Just Me", "Is It Down Right Now" i "Uptrends" pokazuju kako su stranice na adresi azop.hr nedostupne s bilo koje lokacije, a korisnici se cijeloga dana žale da im ne mogu pristupiti.

Budući da smo posljednjih tjedana po medijima mogli pročitati kako velik udio (i do dvije trećine) domaćih tvrtki još uvijek nije uskladilo svoje poslovanje s GDPR-om, ne čudi ova navala na stranice nadležne agencije u zadnji čas. No, to AZOP nikako ne amnestira od činjenice da se nisu dovoljno dobro pripremili na nešto o čemu nas i sami već mjesecima upozoravaju – sutrašnji početak primjene GDPR-a.