Vlasti iz SAD-a ugasile RaidForums, stranicu za prodaju ukradenih podataka

Američko Ministarstvo pravosuđa objavilo je kako je u suradnji s FBI-jem, Tajnom službom, Europolom te nekoliko europskih policija, obavilo veliku akciju gašenja internetske stranice RaidForums. Ova je stranica nastala 2015. godine, a od tada se prometnula u jedno od glavnih mjesta na webu na kojem se trgovalo podacima ukradenim u raznim hakerskim napadima.

O velikoj popularnosti ovog "sigurnosnog foruma" govori i činjenica da je od njegovog osnutka tamo bilo moguće kupiti čak 10 milijardi različitih zapisa o privatnim korisnicima, ukradenih od 2015. godine na ovamo. Najčešće se radilo o podacima s kreditnih kartica, brojevima računa, podacima za prijavu na razne servise te brojevima socijalnog osiguranja (američki pandan OIB-u).

Uhićen administrator

Osim što je ugašena glavna stranica raidforums.com, zaplijenjene su i pričuvne domene Rf.ws i Raid.Lol, a vlasnik i administrator cijele ove operacije je uhićen, zajedno s dvoje suradnika. Pokretač RaidForumsa identificiran je kao Diogo Santos Coelho, 21- godišnji Portugalac, koji je sada uhićen u Ujedinjenom Kraljevstvu te čeka odluku o izručenju SAD-u.

S obzirom na Coelhovu dob i starost njegovog foruma, dolazi se do zanimljive činjenice – on je RaidForums pokrenuo u dobi od tek 14 godina. Prije gašenja stranice na RaidForumsu je bilo aktivno preko pola milijuna korisnika. Cijela stvar financirala se iz "članarina", koje su korisnici morali plaćati za pristup različitim chat grupama u kojima su se mogle razmjenjivati ukradene baze podataka i drugi podaci. Cijene su bile do deset eura po grupi.

Višegodišnje planiranje akcije

S europske strane ovu je akciju, kodnog imena TOURNIQUET, koordinirao Europol putem svojeg Centra za kibernetički kriminal (EC3), a na njoj su radile policije Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Švedske, Portugala i Rumunjske, kao i Europolova zajednička radna skupina za cyberkriminal (J-CAT). Akcija je bila, kažu, rezultat višegodišnjih detaljnih priprema i planiranja, tijekom kojih su istražitelji uspjeli identificirati administratora, ljude zadužene za pranje novca, korisnike koji su podatke postavljali, kao i one koji su ih kupovali.

Coleho je, navodno, "pao" nakon što je određene podatke prodao prikrivenom FBI-jevom doušniku. U SAD-u ga sada čeka optužnica po šest točaka, koje se tiču urote, neovlaštenog pristupa uređajima, prevare i krađe identiteta te prodaje ukradenih podataka.