WordPress.com lansirao AI alat za izradu web stranica

WordPress nije prvi koji je omogućio izradu webova putem AI modela i prirodnog jezika, ali je zasigurno najveća platforma koja se okrenula toj tehnologiji. Ovog su tjedna lansirali besplatni sustav za kreiranje web stranica samo zadavanjem tekstualnih naredbi prirodnim jezikom, nešto slično kao što je ranije predstavio konkurent im, Wix. Na tom servisu, jednostavnog naziva AI Website Bulider, sve se obavlja upisivanjem promptova, a ostatak odrađuje sustav – kreira web stranicu prema željama i potrebama korisnika, popunjava je slikama i tekstom, sređuje dizajn i slično.

Besplatno za osnovne potrebe

Iz WordPressa kažu da je sustav prije svega namijenjen malim poduzetnicima, freelancerima, blogerima, developerima i svima ostalima, kojima treba prisutnost na webu, ali nije im lako i jednostavno izraditi si početnu stranicu. Trenutačno AI alat nije dovoljno moćan da bi izradio platformu za internetsku trgovinu ili stranicu s kompleksnim integracijama vanjskih servisa, no i to će biti dodano u budućnosti. Za sada će stvarati tek jednostavnije stranice na kojima je moguće voditi blog, predstavljati svoje poslovanje i slično.

Naravno, rezultat rada AI-ja je stranica u WordPressu, pa nakon kreiranja korisnik ima mogućnost "ručno" je dorađivati, puniti sadržajem, mijenjati dizajn i slično. AI kreator je besplatan u inačici koja omogućava upisivanje do 30 promptova, no stavljanje rezultata online nije – za to je potrebno kupiti neki od dostupnih hosting paketa na servisu WordPress.com.