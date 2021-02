IOS 14,5 donosi otključavanje iPhonea putem Apple Watcha

Budući da su maske postale obavezan odjevni dodatak, došlo je i do novonastalih problema poput nemogućnosti otključavanja vašeg mobilnog uređaja putem Face ID-a. Ručno upisivanje šifre oduzima vremena, ali to je jedina opcija kada nosite masku. Stoga je Apple došao do rješenja, ali samo ako imate Apple Watch.

Prema Pocket-lintu, novo iOS 14,5 ažuriranje koristi Apple Watch na vašem zapešću za otključavanje iPhonea, a taj „trik“ postoji već neko vrijeme i na Macu. Naime, potrebno je podignuti iPhone kako bi se uključio ekran i potom će korisnik osjetiti laganu vibraciju na Apple Watchu koja naznačuje da je mobilni uređaj otključan. Naravno, uređaji moraju biti u neposrednoj blizini, no iako će značajka raditi za Apple Pay, za kupnju preko App Storea i iTunesa neće. Također, svakih će se nekoliko sati tražiti od korisnika da unese svoju šifru za otključavanje kao posljednju sigurnosnu provjeru. Podsjećamo da Android već neko vrijeme nudi sličnu pogodnost putem Smart Lock postavke.

Kako prenosi The Verge, značajka otključavanja na Macu i nije tako pouzdana, pa se očekuje kako će biti potrebno još testiranja na iPhoneu, a u zadnje se vrijeme također „šuškalo“ o tome kako Apple razmišlja o vraćanju Touch ID-a za nove modele iPhonea. S druge strane, iOS 14,5 donosi i druge značajke poput podrške za kontrolere Xbox Serije X i PlayStationa 5, mogućnost zvanja hitnih kontakata putem Siri, 5G dual-sim funkcionalnost na globalnoj razini te kontrole za praćenje aplikacija i skočnih prozora.