Poznati proizvođač maskica potvrdio novi dizajn iPhonea 17 Pro

Već se mjesecima govori o tome da će iPhone 17 Pro imati redizajniran sustav kamere, a iako su to već potvrdili raznorazni analitičari koristeći neslužbene rendere, nova potvrda stiže i od Dbranda, poznatog proizvođača zaštitnih maskica.

Naime, uoči očekivanog Appleovog predstavljanja novih iPhonea početkom rujna, Dbrand je na svojoj stranici objavio fotografije nove zaštitne maskice Tank za iPhone 17 Pro. Na fotografijama je dobro vidljiv uzdignuti dio na vrhu uređaja koji okružuje cjelokupni sustav kamera, što dodatno potvrđuje informacije o njegovom redizajnu.

Iako sama maska ne otkriva preciznije dizajnerske detalje, što je i logično jer proizvođači dodatne opreme dobivaju samo tehničke dimenzije, jasno su vidljive i sve tipke na mobitelu, što uključuje nešto veću tipku za kontrolu kamere.

Dbrand najavljuje da će ova maskica biti dostupna za iPhone 17 Pro odmah u rujnu.