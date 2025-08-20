Apple navodno želi promijeniti ciklus predstavljanja novih iPhonea

Apple želi predstavljanje novih iPhonea podijeliti u dva događaja, jedan bi bio rezerviran samo za skuplje modele, a drugi za one jeftinije

Iako nas od predstavljanja serije iPhone 17 dijele tek tjedni, glasine o sljedećoj generaciji iPhonea već se počinju pojavljivati. Južnokorejski ET News doznaje da bi Apple s iPhoneom 18 mogao u potpunosti promijeniti ciklus predstavljanja novih mobitela. Navodno razmatraju razdvojiti predstavljanje različitih modela na dva zasebna događaja – prvi u rujnu 2026., a drugi početkom 2027. godine.

Na rujanskom događaju 2026. svjetlo dana trebali bi ugledati iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max te dugo iščekivani sklopivi iPhone. Nekoliko mjeseci kasnije, Apple će održati novi događaj na kojem će predstaviti osnovni iPhone 18 te pristupačniji iPhone 18e.

Prema istim izvorima, ovaj novi pristup trebao bi se nastaviti i sa serijom iPhonea 19, a vjerojatno i nadalje dok Apple ponovno ne odluči nešto promijeniti. Ako se to uistinu i ostvari, Apple će tim potezom produljiti zanimanje publike i medija za svoje mobitele, a i pristupačni modeli neće ostati u sjeni onih skupljih kao što je bio slučaj do sada.