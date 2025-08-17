iOS 26 donosi pametnu značajku za dulje trajanje baterije iPhonea

Adaptive Power se čini kao pametan i dobrodošao dodatak koji rješava problem trajanja baterije na manje nametljiv način od postojećih rješenja

Bug.hr nedjelja, 17. kolovoza 2025. u 08:03
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Nadolazeći iOS 26 donosi značajku Adaptive Power koja bi mogla značajno produžiti autonomiju iPhonea, prenosi portal 9to5Mac.

Korisnici iPhonea već su dobro upoznati s načinom rada niske potrošnje (Low Power Mode), koji se aktivira kada baterija padne na nisku razinu. Iako ga neki koriste neprestano kako bi maksimalno produžili autonomiju, to rješenje drastično smanjuje performanse i deaktivira brojne pozadinske procese.

S druge strane, iOS 26 uvodi znatno elegantnije rješenje. Za razliku od agresivnog pristupa Low Power Modea, Adaptive Power radi suptilno u pozadini. Prema službenom opisu Applea, značajka funkcionira na sljedeći način.

"Kada je vaša potrošnja baterije veća od uobičajene, iPhone može napraviti male prilagodbe performansi kako bi produžio trajanje baterije, uključujući blago smanjenje svjetline zaslona ili dopuštanje da neke aktivnosti potraju malo duže. Način rada niske potrošnje može se uključiti na 20%", objašnjavaju iz Applea.

U prijevodu, tijekom dana s "normalnom" upotrebom, vjerojatno nećete primijetiti nikakvu razliku. Međutim, kada svoj iPhone koristite intenzivnije nego inače, primjerice, tijekom putovanja ili dugog radnog dana, Adaptive Power će se aktivirati i pomoći da baterija izdrži duže.

Iako Apple ovu značajku ne reklamira izravno kao dio paketa Apple Intelligence, korisnici beta verzije iOS-a  26 primijetili su da je dostupna isključivo na uređajima koji podržavaju Appleovu umjetnu inteligenciju. To znači da ćete za korištenje Adaptive Power značajke trebati iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ili neki od nadolazećih modela iz serije iPhone 16 i novije.

 



