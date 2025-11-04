BrainHQ: online igra koja dokazano pomlađuje mozak

BrainHQ je online program za vježbanje mozga razvijen na temelju 30 godina istraživanja neuroznanosti i neuroplastičnosti. Nizom prilagodljivih igara osmišljenih da treniraju pažnju, brzinu obrade informacija, pamćenje, sposobnost donošenja odluka i društvene vještine, BrainHQ, tvrde njegovi tvorci iz američke biotehnološke tvrtke Posit Science Corporation, aktivno potiče procese u mozgu koji se s godinama prirodno smanjuju. Težina i zahtjevnost vježbi stalno se prilagođavaju rezultatima korisnika te tako kontinuirano potiču i unapređuju mozak.

Kliničko ispitivanje Sveučilišta McGill pokazalo je da online vježbe za trening mozga doista mogu poboljšati moždane mreže koje utječu na učenje i pamćenje Etienne de Villers-Sidani i sur.

Najnovija klinička studija istraživača kanadskog Sveučilišta McGill, objavljena u časopisu JMIR Serious Games, pokazala je da desetotjedno svakodnevno korištenje aplikacije BrainHQ starijim osobama doista obnavlja aktivnost kolinergičkog sustava, ključnog za učenje i pamćenje, i vraća ga na razine sličnoj onima kod deset godina mlađih osoba. Time je prvi put dokazano da neka intervencija, bila ona lijek ili ne, vraća tu funkciju u mozgu ljudi.

Ciljani trening mozga

Tehnološki gledano, BrainHQ koristi sofisticirani softver prilagođen korisniku, temeljen na principima neuroplastičnosti, koji omogućuje učinkovito i ciljano treniranje mozga putem izazovnih, ali pristupačnih digitalnih igara. Aplikacija se može koristiti na računalima i mobilnim uređajima, uz mogućnost personalizacije plana treninga i praćenja napretka.

Aplikacija je trenutno dostupna za kupnju putem mjesečnih i godišnjih pretplata, a preliminarni dokazi ukazuju na to da BrainHQ zaista može utjecati na mozak i da bi te promjene mogle biti korisne. No, upozoravaju nezavisni stručnjaci, zasad nije poznato jesu li te promjene trajne ili samo privremene.