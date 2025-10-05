Ultrazvučni hologrami liječe depresiju i bolesti mozga

Nova metoda omogućava istovremenu i preciznu stimulaciju tri do pet točno definiranih točaka u mozgu, bez potrebe za kirurškim zahvatima i otvaranjem lubanje

Mladen Smrekar nedjelja, 5. listopada 2025. u 09:13
Veliki broj zvučnih valova preklapa se kako bi proizveo efekte fokusiranja, omogućujući istovremenu aktivaciju više lokacija u mozgu 📷 Freepik
Istraživači ETH Zürich, Sveučilišta u Zürichu i Sveučilišta u New Yorku razvili su novu neinvazivnu metodu stimulacije moždanih mreža pomoću ultrazvučnih holograma, što bi u budućnosti moglo omogućiti napredne tretmane neuroloških i psihijatrijskih poremećaja, poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti te depresije.

Neuromodulacija se izvodi kroz lubanju postavljanjem uređaja na vrh glave, bez potrebe za kraniotomijom ili bilo kojom drugom kirurškom intervencijom 📷 Estrada H i sur., Nature Biomedical Engineering
Za razliku od dosadašnjih ultrazvučnih tehnika, nova metoda prvi put omogućuje istovremenu i preciznu stimulaciju tri do pet točno definiranih točaka u mozgu, zaobilazeći potrebu za kirurškim zahvatima i otvaranjem lubanje.

Nakon miševa - ljudi

Sam uređaj koristi stotine sićušnih ultrazvučnih pretvarača smještenih poput kape oko glave, kreirajući fokusirane zvučne valove slične hologramima, što omogućuje ciljanu modulaciju neuralnih mreža s manjom snagom i većom sigurnosti. Time se izbjegava štetno pregrijavanje, dok se učinkovitost stimulacije povećava.

Promjer jedne kapuljače iznosi oko 8 centimetara 📷 Estrada H i sur., Nature Biomedical Engineering
Ova je studija, objavljena u časopisu Nature Biomedical Engineering, zasad provedena samo na životinjama; klinička istraživanja na ljudima tek slijede. No, riječ je, kažu, o velikom tehnološkom napretku jer ovaj uređaj omogućuje istovremeno snimanje aktivnosti moždanih mreža te tako olakšava daljnji razvoj precizne terapije za razne bolesti mozga.



