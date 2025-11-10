Slušanje glazbe sprečava demenciju do 40 posto

Slušanje glazbe u poznim godinama povezano je s 39 posto manjim rizikom od demencije, tvrdi studija Sveučilišta Monash provedenoj na više od 10 tisuća Australaca starijih od 70 godina

Studija, objavljena u časopisu International Journal of Geriatric Psychiatry, otkriva da je stalno slušanje glazbe povezano s najvećim smanjenjem rizika od demencije: s 39 posto nižom učestalošću demencije i 17 posto nižom učestalošću kognitivnog oštećenja, kao i višim rezultatima u ukupnoj kognitivnoj sposobnosti i epizodnom pamćenju koje se koristi pri prisjećanju svakodnevnih događaja.

Kognitivna stimulacija

Ljudi koji redovito slušaju glazbu ili sviraju neki instrument pokazuju 33 posto manji rizik od demencije i 22 posto manji rizik od kognitivnog oštećenja. U oči upada da stalno slušanje glazbe daje veće kognitivne koristi od sviranja instrumenta, iako je razlika relativno mala.

Sviranje instrumenta, iako korisno, može biti ograničeno vježbom i motivacijom, dok je slušanje glazbe lakše uključiti u svakodnevni život Freepik

Istraživači nude objašnjenje: slušanje glazbe aktivira širok spektar moždanih regija, uključujući one odgovorne za pamćenje, emocionalnu regulaciju i pažnju, što pruža jaku kognitivnu stimulaciju.​ Sviranje instrumenta, iako korisno, može biti ograničeno vježbom i motivacijom, dok je slušanje glazbe lakše uključiti u svakodnevni život.​

Uloga obrazovanja

Učinci su najizraženiji kod osoba s višim obrazovanjem, što može ukazivati na veću sposobnost mozga da se prilagodi, oporavi i održi dobre mentalne funkcije čak i kada je izložen stresu, bolesti ili drugim izazovima, te bolju sposobnost korištenja glazbe kao stimulansa.​

Učinci slušanja i sviranja najizraženiji su kod osoba s višim obrazovanjem Freepik

"Dokazi upućuju na to da starenje mozga nije samo posljedica dobi i genetike, već na njega mogu utjecati i vlastiti okolišni i životni stilovi”, komentiraju australski istraživači. Uzročnost se, kažu, zasad ne može utvrditi no s obzirom na to da trenutačno ne postoji lijek za demenciju, svaka strategija koja pomaže u sprečavanju ili odgađanju početka bolesti bit će dobrodošla.