Digitalni organizmi 'razgovaraju' i surađuju ​​u vodi

Široki samo milimetar, ovi autonomni mikroroboti inspirirani origamijem reagiraju na svjetlost, komuniciraju i međusobno se koordiniraju

Pametni mikroroboti, nazvani smartlets, razvijeni na Tehnološkom sveučilištu Chemnitz, pionirski su iskorak u mikrorobotici. Svaki robot, veličine oko milimetra, integrira elektroniku, senzore, aktuatorske motore i izvor energije te može samostalno primati i odašiljati optičke signale.

Manipulacija i sinkronizacija

Zahvaljujući konstrukciji inspiriranoj origamijem, ravne elektroničke membrane same se savijaju u trodimenzionalne kocke, koje na površini nose solarni "punjač“, procesor i sustav za optičku komunikaciju. Kad se nađu u vodenom okruženju, koriste vlastiti mehanizam za stvaranje mjehurića i manipulaciju uzgonom, dok svjetlosnim signalima mogu sinkronizirati pokrete i zadatke s drugim robotima.

Pametni uređaji sklapaju se u sitne šuplje kocke, dajući svakoj jedinici unutarnje i vanjske funkcije. Ta površina podržava solarne ćelije, ugrađene procesore i optičke signalne sustave TU Chemnitz

Inovativni sustav „bežične komunikacijske petlje“ omogućuje razmjenu poruka bez vanjskih kamera, magneta ili antena—sve se obrađuje lokalno na mikročipovima. Takav pristup omogućuje decentraliziranu kolaboraciju među robotima, što je korak prema razvoju složenih mikrosustava.

Robotizirane kolonije

Potencijalne primjene ovih samostalnih, biokompatibilnih robota uključuju nadzor vode, medicinsku dijagnostiku ili istraživanje bioloških tkiva.

"Ovo je tek početak,“ ističu autori rada objavljenog u časopisu Science Robotics, vođeni vizijom robotiziranih kolonija koje funkcioniraju poput digitalnih organizama, gdje svaki član obavlja specijalizirane zadatke, a kolektiv se prilagođava okolini. Ova tehnologija, tvrde, otvara put sustavima koji u vodi mogu surađivati, učiti i automatski se organizirati, nudeći nešto na rubu umjetnog života.