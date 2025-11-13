Građani Hrvatske ove godine putuju više nego ranije, ali s pažljivijim planiranjem troškova. Najnovije istraživanje pokazuje da je prosječan broj putovanja na odmor dosegnuo 4,9 godišnje što je porast u odnosu na prethodne godine

Najnovije Mastercardovo istraživanje otkriva da Hrvati godišnje u prosjeku putuju gotovo pet puta, značajno više nego prethodnih godina. Istraživanje MasterIndex, koje je u listopadu 2025. provela agencija Improve, pokazuje da prosječan broj putovanja na odmor iznosi 4,9, dok poslovna putovanja nastavljaju padati na 2,4 godišnje.

Većina putovanja i dalje se odvija unutar Hrvatske, no raste interes za destinacijama u Eurozoni. Rezultati također pokazuju da su na posljednjem putovanju u inozemstvo građani potrošili oko 1.000 eura (medijan), uz sve veći udio troškova koji se pokrivaju platnim karticama, čak 64 posto ukupne potrošnje.

Za nadolazeću zimu, 48 posto ispitanika planira putovanje u inozemstvo, ponajviše u europske gradove tijekom adventa. Adventska putovanja prednjače s visokih 49 posto, dok interes za novogodišnje aranžmane u Europi i izvan nje blago raste. Skijanje, pak, bilježi značajan pad. Navodi se da ga planira tek 19 posto građana, što je pet postotnih poena manje nego prošle godine.

Planirano prosječno izdvajanje za zimsko putovanje u inozemstvo iznosi 1.191 euro, a skijanje je najskuplja opcija s troškom od oko 1.633 eura. Dnevna potrošnja po osobi iznosi oko 100 eura, a većina putnika na put kreće s partnerom, dok 10 posto ispitanika putuje solo.

Što se tiče „domaćeg zimovanja“, unutar zemlje ove zime planira putovati 47 posto ispitanika, najčešće u Središnju Hrvatsku te Gorski kotar i Liku. Prosječna potrošnja za domaći zimski odmor iznosi 640 eura, što je gotovo dvostruko manje nego u inozemstvu.

Kad je, pak, riječ o kriterijima pri planiranju putovanja, ispitanici ističu općeniti omjer cijene i kvalitete, cijena smještaja i cijena prijevoza. Mladi putnici više se okreću shoppingu i sportskim događajima, dok stariji preferiraju gastronomiju, kulturu i opuštanje.