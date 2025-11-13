Hrvati godišnje u prosjeku putuju gotovo pet puta

Građani Hrvatske ove godine putuju više nego ranije, ali s pažljivijim planiranjem troškova. Najnovije istraživanje pokazuje da je prosječan broj putovanja na odmor dosegnuo 4,9 godišnje što je porast u odnosu na prethodne godine

Matej Markovinović četvrtak, 13. studenog 2025. u 21:43

Najnovije Mastercardovo istraživanje otkriva da Hrvati godišnje u prosjeku putuju gotovo pet puta, značajno više nego prethodnih godina. Istraživanje MasterIndex, koje je u listopadu 2025. provela agencija Improve, pokazuje da prosječan broj putovanja na odmor iznosi 4,9, dok poslovna putovanja nastavljaju padati na 2,4 godišnje.

Većina putovanja i dalje se odvija unutar Hrvatske, no raste interes za destinacijama u Eurozoni. Rezultati također pokazuju da su na posljednjem putovanju u inozemstvo građani potrošili oko 1.000 eura (medijan), uz sve veći udio troškova koji se pokrivaju platnim karticama, čak 64 posto ukupne potrošnje.

Za nadolazeću zimu, 48 posto ispitanika planira putovanje u inozemstvo, ponajviše u europske gradove tijekom adventa. Adventska putovanja prednjače s visokih 49 posto, dok interes za novogodišnje aranžmane u Europi i izvan nje blago raste. Skijanje, pak, bilježi značajan pad. Navodi se da ga planira tek 19 posto građana, što je pet postotnih poena manje nego prošle godine.

Planirano prosječno izdvajanje za zimsko putovanje u inozemstvo iznosi 1.191 euro, a skijanje je najskuplja opcija s troškom od oko 1.633 eura. Dnevna potrošnja po osobi iznosi oko 100 eura, a većina putnika na put kreće s partnerom, dok 10 posto ispitanika putuje solo.

Što se tiče „domaćeg zimovanja“, unutar zemlje ove zime planira putovati 47 posto ispitanika, najčešće u Središnju Hrvatsku te Gorski kotar i Liku. Prosječna potrošnja za domaći zimski odmor iznosi 640 eura, što je gotovo dvostruko manje nego u inozemstvu.

Kad je, pak, riječ o kriterijima pri planiranju putovanja, ispitanici ističu općeniti omjer cijene i kvalitete, cijena smještaja i cijena prijevoza. Mladi putnici više se okreću shoppingu i sportskim događajima, dok stariji preferiraju gastronomiju, kulturu i opuštanje.

 



Hi-Fi set tjedna

KEF LSX II zvučnici - kompaktni all-in-one sistem

KEF LSX II aktivni zvučnici pokazuju da veličina nije prepreka za izvrstan hi-fi doživljaj. Ovi izuzetno kompaktni bežični KEF zvučnici donose autentičan, detaljan i prostoran zvuk koji nadmašuje sva očekivanja s obzirom na njihove dimenzije.

Kupi

Tradicionalni britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

2-smjerni bas-refleks monitor, 5” Falcon B110 niskotonska jedinica, Frekvencijski odziv: 40 Hz – 25 kHz (+/-3 dB), 70 Hz – 20 kHz (+/-2 dB), impedancija 8 /u2126, osjetljivost: 86 dB / 2.83V / 1m, maksimalna snaga: 100 W

2.174 € 2.899 € Kupi

Metamaterial Absorption Technology driveri.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma. KEF LS50 Meta – nevjerojatno impresivan zvuk znaci da se gubite u svojoj omiljenoj glazbi.

1.189 € 1.399 € Akcija

Valovod nove generacije HDI™

Akcija

JBL Stage 240B

Zvucnik ima 2-smjerni dizajn s patentiranom geometrijom valovoda visoke definicije (HDI™) nove generacije, 1-incni (25 mm) visokotonac od anodiziranog aluminija i 4,5-incni (114 mm) woofer od polyceluloze koji pruža duboki, karakteristicni JBL bas.

299 € 399 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi

Integrirano pojacalo klasičnog stila.

Akcija

JBL SA550 Classic

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.599 € 1.989 € Akcija