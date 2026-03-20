Weather on the Way - prognoza vremena ponajviše korisna tijekom samoga putovanja

U moru drugih aplikacija za prognozu vremena, Weather on the Way se ističe činjenicom da je riječ o svojevrsnom pomoćniku koji spaja navigaciju s vremenskom prognozom duž cijele rute, omogućujući planiranje polaska u trenutku najpovoljnijih uvjeta na cesti…

Matija Gračanin petak, 20. ožujka 2026. u 06:30
OSNOVNI PODACI
Naziv Weather on the Way 
Namjena Spaja navigaciju s preciznom vremenskom prognozom
Android Nema
iOS App Store
Cijena Besplatan / 3,99 eur mj ili 99,99 eur jednokratno

Aplikacija za prognozu vremena definitivno ne nedostaje, no Weather on the Way se razlikuje od većine klasičnih aplikacija toga tipa. Naime, ne samo da može prikazati kakvo će vrijeme biti na odredištu, nego zapravo prikazuje vremenske uvjete tijekom samoga putovanja, pa se tako vrlo lako pripremiti ako se u nekoj točki putovanja spremaju vremenske nepogode.

Sama se aplikacija oslanja na Apple Maps što ujedno znači i da je dostupna isključivo korisnicima iPhonea i iPada, a čitavu je stvar zapravo vrlo jednostavno koristiti. Nakon što se unese ruta, aplikacija će prikazati vremensku liniju s točnim podacima o temperaturi, padalinama i vidljivosti na ključnim točkama puta.

Što se tiče meteoroloških podataka, Weather on the Way se oslanja na Apple Weather, ali na umu treba imati da preciznost ovisi o gustoći meteoroloških stanica na ruti, što znači da su moguća određena odstupanja. Podržan je CarPlay, a tu su i neke druge mogućnosti kao što je Time Machine kojom je lakše procijeniti je li bolje na put krenuti prije ili kasnije, odnosno, hoće li se vremenski uvjeti poboljšati i pogoršati.

U svakom slučaju, ovo je vrlo zanimljiva aplikacija za prognozu vremena koja je pogotovo korisna onda kada se kani krenuti na put osobnim automobilom. Naravno, besplatna inačica je limitirana, i za sve je mogućosti potrebno plaćati pretplatu koja stoji 3,99 eura mjesečno ili se aplikacija može kupiti za 99,99 eura.

