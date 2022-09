Internetski forumi pomažu u apstinenciji

Na što se više online foruma priključi bivši ovisnik o opioidima, to je manji rizik da će podlegnuti iskušenju

Sudjelovanje u internetskim zajednicama, posebno onima koje ne spominju teme o lijekovima, drogama i ovisnostima, može pomoći pacijentima da steknu neprocjenjivi "društveni kapital" koji značajno smanjuje vjerojatnost da će bivši ovisnik ponovno posegnuti za opioidima.

"OpiatesRecovery"

Nalazi studije Sveučilišta u Exeteru mogli bi značajno utjecati na javno zdravlje, posebno na ljude koji nevoljko sudjeluju u konvencionalnim, osobnim ili grupnim programima rehabilitacije. Naime, istraživanje objavljeno u Journal of Medical Internet Research naglašava utjecaj online grupa i foruma na popularnim platformama poput Reddita.

Više od 31.000 ljudi koristilo se subredditom "OpiatesRecovery"

Istraživači su se fokusirali na subreddit "OpiatesRecovery". Više od 31.000 članova koristilo je ovaj forum koji nudi podršku i informacije o oporavku, a mnogi redovito daju izjave o svom statusu i broje dane od posljednjeg uzimanja opioida.

Nije sve uvijek štetno

Analizirajući jedinstvene i anonimne korisničke ID-ove, istraživači su pratili aktivnosti na cijeloj platformi i identificirali više od 1200 subreddita i podijelili ih na one koje govore o korištenju supstanci, one posvećene podršci i oporavku te one koji nisu povezane s ovisnostima.

Što je veći broj online grupa koje nisu povezane s opioidima to je manji rizik od ponovnog uzimanja supstanci

Pokazalo se da što je veći broj online grupa koje nisu povezane s opioidima to je manji rizik od ponovnog uzimanja supstanci. To vrijedi čak i kad se uračuna i članstvo na forumima o oporavku ili uzimanju supstanci.

Rasprave na forumima ne vode u ovisnost o opioidima

Uz to, očito je da se sudjelovanje na forumima usredotočenim na korištenje supstanci ničime ne može povezati s povećanim rizikom od ponovnog posezanja za opioidima. Iz toga proizlazi kako internetske interakcije s ljudima koji raspravljaju o uporabi supstanci ne moraju nužno biti štetne.