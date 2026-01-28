Istraživanje otkriva zašto dio korisnika iPhonea i dalje izbjegava iOS 26

Iako je iOS 26 dostupan za preuzimanje još od prošle jeseni, velik dio korisnika iPhonea još uvijek nije ažurirao svoj sustav. Prema istraživanju koje je ovog mjeseca proveo SellCell na uzorku od 2.000 punoljetnih korisnika u SAD-u, čak 22 posto ispitanika još uvijek koristi stariju verziju Appleovog mobilnog operacijskog sustava.

Kao najčešći razlog navodi se činjenica da dio korisnika nije bio ni svjestan da je iOS 26 dostupan, dok su drugi pretpostavljali da će se nadogradnja instalirati automatski. No, u velikoj se mjeri spominje i strah od lošijeg trajanja baterije te strah od toga da bi iPhone nakon ažuriranja mogao raditi sporije. Uz to, ima i onih koji jednostavno ne prihvaćaju novi Liquid Glass dizajn sučelja.

Foto: SellCell

Nadalje, čak 61 posto korisnika ne nadograđuje sustav odmah, već uglavnom pričekaju neko vrijeme kako bi vidjeli hoće li se pojaviti ozbiljniji problemi s novim iOS-om. Postoji i skupina korisnika koja nadogradnju odrađuje tek kada je na to prisiljena, odnosno kada sustav stalno podsjeća na nadogradnju i aplikacije prestanu raditi.

Foto: SellCell

Zanimljivo je da je samo 28 posto ispitanika izjavilo kako nema nikakvih zamjerki na iOS 26, dok ih čak 72 posto ima barem jednu stvar koja ih brine ili smeta. Najčešća je tu zabrinutost od negativnog utjecaja na bateriju, a među razlozima se navode i slabija čitljivost ili izgled Liquid Glass sučelja, kao i činjenica da je povratak na stariju verziju sustava nakon nadogradnje otežan ili nemoguć.

Foto: SellCell

Više pročitajte u istraživanju SellCella.