Jednostavno i bezbolno: flasteri s cjepivom otisnuti u 3D printeru djelotvorniji od injekcija

Znanstvenici sa Sveučilišta Stanford i Sveučilišta Sjeverna Karolina na Chapel Hillu (UNC) izradili su 3D ispisani flaster s cjepivom koje pruža veću zaštitu od tipičnog cjepiva. Trik je u nanošenju flastera iz cjepiva izravno na kožu, koja je puna imunoloških stanica na koje ciljaju cjepiva.

Efikasan imunološki odgovor

Rezultirajući imunološki odgovor na cjepivo iz flastera bio je 10 puta veći nego na cjepivo isporučeno u mišić ruke ubodom igle, pokazala je studija provedenoj na životinjama koju je objavio tim znanstvenika u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Glavno otkriće su 3D otisnute mikroiglice poredane na komadiću polimera, dugačke taman toliko da dopru do kože kako bi isporučile cjepiva.

"Nadamo se da ćemo u razvoju ove tehnologije postaviti temelje za još brži globalni razvoj cjepiva, u nižim dozama, na bezbolan način koji neće izazivati strah i tjeskobu", rekao je vodeći autor studije Joseph M. DeSimone, profesor translacijske medicine i kemijskog inženjerstva na Sveučilištu Stanford i profesor emeritus na UNC-Chapel Hillu.

Prednosti flastera

Potencijali flastera s mikroiglicama proučavaju se desetljećima, no ovaj rad nadilazi neke prošle izazove: naime, putem 3D ispisa mikroiglice se mogu lako prilagoditi za razvoj različitih flastera za cjepiva protiv gripe, ospica, hepatitisa ili COVID-19.

Voditelj projekta Joseph M. DeSimone, profesor translacijske medicine i kemijskog inženjerstva

Najveći je izazov prilagoditi mikroiglice različitim vrstama cjepiva. Problem je bio izrada kalupa i otupljivanje iglica tijekom replikacije. To je sad zaobiđeno izravnim ispisom mikroiglica pomoću 3D printera CLIP koji je osmislio DeSimone

Jednostavnost upotrebe i učinkovitost flastera utiru put za novi način isporuke cjepiva, bezbolno, manje invazivno od injekcije i svatko ga može primijeniti sam. Flasteri s cjepivom obloženim mikroiglicama koje se otapaju u koži mogli bi se poslati bilo gdje u svijetu bez posebnog rukovanja, a ljudi bi samo mogli nanositi flastere na svoju kožu.

Eksperimenti s RNK cjepivima

To ujedno znači da bi se u tijelo mogla unositi manja količina cjepiva, jednostavnost korištenja flastera vjerojatno bi povećala stopu cijepljenja, a globalno bi se uštedjele velike količine cjepiva.

Tim mikrobiologa i kemijskih inženjera sad nastavlja s inovacijama i eksperimentira s RNK cjepivima, poput implementacije Pfizerovog i Moderninog cjepiva za COVID-19 u mikroiglice.