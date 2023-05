Matematički model muškog orgazma

Svi ste valjda čuli za onaj kad Fata pita: "Mujo:ma koga ti misliš zadovoljiti ovako malim?", a on joj na to kaže: "pa sebe!". Vic je vic, no matematičari Sveučilišta u Sussexu o seksu su razmišljali vrlo ozbiljno i nakon puno rada razvili model koji mapira najbolji način za postizanje seksualnog vrhunca. Njihovo ključno zapažanje glasi: prerano uzbuđenje može spriječiti muškarce da dožive orgazam. Dobra je vijest ta da istraživanje također ukazuje i na rješenje problema.

Izvadak iz formule predvtavljene u radu "Sex, ducks, and rock'n'roll: Mathematical model of sexual response"

"Razvili smo prvi uspješan matematički model seksualne izvedbe", pohvalili su se britanski matematičari koji su sudjelovali u radu "Sex, ducks, and rock'n'roll: Mathematical model of sexual response" koji objavljuje Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science. Idealne uvjete potrebne za postizanje orgazma oni su pronašli nakon što su pročešljali desetljeća podataka.

Seks u fMRI uređajima

Matematičari iz Sussexa analizirali su podatke iz prethodnih studija, posebice Masters-Johnsonovu teoriju ciklusa seksualnog odgovora, koja je uključivala podatke iz 10.000 seksualnih činova koje su u laboratoriju izveli 382 žene i 312 muškaraca. Te su nalaze usporedili s podacima iz studija provedenih na Sveučilištu u Groningenu prije desetak godina. U tim su studijama sudionici pristali na seksualne odnose unutar fMRI uređaja kako bi znanstvenici mogli pratiti neurološke promjene prilikom ljubavnog klinča, uključujući i orgazmički vrhunac.

Plave i crvene krivulje označavaju anorgazmičke odnosno orgazmičke putanje

Deaktivacija mozga

Rezultati su pokazali da se neposredno prije orgazma mnoga područja mozga deaktiviraju. To uključuje amigdalu odgovornu za obradu emocija i prijetećih podražaja, frontalne kortikalne regije koja kontrolira prosuđivanje i donošenje odluka i orbitofrontalni korteks koji integrira senzorne unose i sudjeluje u donošenju odluka za emocionalno ponašanje i ponašanje povezano s nagradom.

Yuliya Kyrychko i Konstantin Blyuss, profesori matematike Sveučilišta u Sussexu: "Naši rezultati pokrivaju fiziološke i psihološke aspekte potrebne za postizanje vrhunca i matematički dokazuju postojeće studije o psihologiji seksa"

Promatrajući sve ove podatke, istraživači su došli do dvije različite matematičke jednadžbe: jedne koja se bavi uključenim psihološkim faktorima i druge koja se bavi fiziološkom stranom stvari. Budući da seksualna aktivnost svake pojedine osobe uključuje različite podražaje, matematičari su u jednadžbe uračunali i "stohastičnost", fenomene slučajnosti koji se mogu statistički analizirati. Tako su mapirali uvjete koji dovode do toga da ciklus uzbuđenja završi orgazmom.

Čista matematika

Naravno, ne postoji univerzalna mjera za sve kad je riječ o seksu i seksualnom zadovoljstvu, pa ni istraživači iz Sussexa ne jamče orgazam svakome svaki put. Formule koje su koristile čista su matematika i teško da mogu biti od pomoći u odlučnom trenutku. Ali dobro je prenijeti zaključak do kojeg su došli, koristeći se matematikom: previše psihološkog uzbuđenja u ranoj fazi može otežati postizanje orgazma.

Matematičari sa Sveučilišta u Sussexu razvili su prvi matematički model kako postići seksualni vrhunac

"Kad se netko pretjerano uzbudi bude previše usredotočen na svoju seksualnu izvedbu ili postizanje orgazma. Jednostavno rečeno, naša otkrića mogu se sažeti u: Dečki, nemojte previše razmišljati gornjom glavom", upozoravaju istraživači koji matematički namjeravaju modelirati i ženski seksualni odgovor, koji je "i fiziološki i matematički složeniji od muškog odgovora".