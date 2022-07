Na Novom Zelandu fobije liječe tretmanima virtualne stvarnosti

Simulacije virtualne stvarnosti mogle bi pomoći osobama koje pate od neke fobije, pokazalo je ispitivanje novozelandskog Sveučilišta Otago. Tamošnji stručnjaci pratili su promjene kod fobičnih pacijenata koji su u terapiji kombinirali izloženosti VR videu od 360 stupnjeva i kognitivno bihevioralnu terapiju (CBT).

Smanjenje simptoma

Sudionici koji su patili od specifičnih strahova od letenja, igala, visine, pauka i pasa u terapiji su koristili potpuno samonavođenu aplikaciju za pametne telefone oVRcome i uparili je s headsetom kako bi uronili u virtualna okruženja koja će im pomoći u liječenju njihovih fobija.

Samonavođena aplikacija za pametne telefone oVRcome

Rezultati ispitivanja, objavljeni u časopisu Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, pokazali su smanjenje simptoma fobije za 75 posto nakon šest tjedana programa liječenja.

Veliki potencijal

"Poboljšanja o kojima su izvijestili sugeriraju da postoji veliki potencijal za korištenje VR-a i aplikacija za mobilne telefone kao sredstva samovođenog liječenja za ljude koji se bore s fobijama", kaže profesor Cameron Lacey.

Sudionici koji su iskusili svih pet vrsta fobija pokazali su usporediva poboljšanja. Nakon šest tjedana terapije prosječna ocjena ozbiljnosti smanjila se s 28/40 (umjereni do teški simptomi) na 7/40 (minimalni simptomi). Nuspojava nije bilo.

Izlaganje u kratnim naletima

Aplikacija oVRcome uključuje terapiju izloženosti, oblik kognitivno-bihevioralne terapije koji sudionike izlaže njihovim specifičnim fobijama u kratkim naletima, kako bi se njihova tolerancija na fobiju izgradila na klinički odobren i kontroliran način, objašnjavaju istraživači.

Neki su sudionici izvijestili o značajnom napretku u prevladavanju svojih fobija; jedan se osjećao dovoljno samopouzdano da si rezervira obiteljski odmor u inozemstvu, drugi je čekao u redu za cjepivo protiv Covida, a treći je toliko prevladao strah od paukova da može boraviti u kući dok su i oni u njoj.

Prilagođavanje potrebama

Program aplikacije uključuje psihoedukaciju, opuštanje, svjesnost, kognitivne tehnike, izloženost kroz VR i model prevencije recidiva. Sudionici su mogli odabrati vlastite razine izloženosti određenoj fobiji iz velike biblioteke VR videa.

Istraživači Adam Hutchinson i Cameron Lacey

To što se razine izloženosti mogu prilagođavati potrebama pojedinca, dodatna je prednost. Naime, dok tradicionalni tretmani osobnog izlaganja specifičnim fobijama imaju notorno visoku stopu odustajanja zbog nelagode i nedostatka motivacije pacijenata, ovaj tretman nudi veću kontrolu izloženosti strahovima, kažu istraživači.