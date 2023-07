Na probleme s računalom gubimo do 20 posto svog vremena 

Zbog neispravnih sustava ili složenih sučelja značajan dio radnog tjedna, u rasponu od pola dana do cijelog dana, trošimo na frustracije

Unatoč značajnom napretku računalne tehnologije u proteklih 15 godina, računala nam i dalje zagorčavaju život raznim kvarovima, i to u značajnoj stopi od 11 do 20 posto, pokazala je studija Sveučilišta u Kopenhagenu i Sveučilišta Roskilde. Manjak memorije, rušenja programa zbog kojih nam nestaju podaci, nefunkcionalni sustavi... frustracije uzrokovane neispravnim računalima i dalje su nažalost raširena pojava, naglašavaju danski istraživači u studiji koju objavljuje časopis ACM Transactions on Computer-Human Interaction.

Zapanjujuće visoki postoci

Značajnu količinu našeg vremena provedenog na računalima gubimo zbog neispravnih sustava ili složenih sučelja koja ometaju našu sposobnost da obavimo željene zadatke.

Unatoč sve većim brzinama, preuzimanje podataka i dalje se percipira kao frustrirajuće sporo babysofja

"Postotak je zapanjujuće visok i otkriva nedovoljnu uključenost običnih korisnika tijekom razvoja sustava," tvrde istraživači. Problem je to veći što, pokazala je studija, većina frustracija proizlazi iz otežanog obavljanja svakodnevnih zadataka, a ne nekih složenih pothvata i napredne upotrebe računala.

Ponavljanje epizoda

Istraživanje je obuhvatilo sudionike različitih profila: studente, računovođe, konzultante, ali i zaposlenike u IT industriji koji u prosjeku za računalima provode šest do osam sati dnevno. Problemi s kojima su se redovito suočavali uključivali su spor rad sustava, privremeno zamrzavanje uređaja, pad sustava i poteškoće u lociranju informacija. Čak 84 posto prijavljenih epizoda odnosilo se na probleme koji se redovito ponavljaju, a 87 posto ispitanika bilo je uvjereno da će se ti problemi ponoviti i u budućnosti. Sve to ukazuje da se i danas suočavamo s istim temeljnim problemima kao i prije 15-20 godina.

Najviše pritužbi odnosi se na performanse, upotrebljivost i korisnost sustava cookie_studio

"Dvije glavne kategorije problema koje i dalje postoje povezane su s neodgovarajućom izvedbom i nedostatkom prilagođenosti korisniku", naglašavaju istraživači. Najviše pritužbi odnosi se na performanse (49%), upotrebljivost (36%) i korisnost (16%) sustava. Uz to, iako je tehnologija nedvojbeno napredovala i postala sposobnija, porasla su i naša očekivanja. Tako se unatoč većim brzinama preuzimanje podataka i dalje često percipira kao frustrirajuće sporo.

Prostor za napredak

Studija sugerira da značajan dio tipičnog radnog tjedna, u rasponu od pola dana do cijelog dana, može biti izgubljen zbog problema povezanih s računalom.

Korisnike frustrira manjak memorije, rušenje programa zbog kojih nam nestaju podaci i nefunkcionalni sustavi freepik

"Kad se nađemo okruženi IT sustavima koji nas frustriraju, ključno je prepoznati da problem vjerojatno leži u tvorcima sustava, a ne u korisnicima. Studija jasno pokazuje da još uvijek ima dovoljno prostora za napredak", zaključuju istraživači koji se zalažu za razvoj sustava koji će biti jednostavniji za korištenje.