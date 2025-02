DOGE pristupa ključnim američkim vladinim IT sustavima: masivni sigurnosni rizik, kažu stručnjaci

Upadi DOGE-a u federalne institucije stvorili su krizu zbog koje su federalni IT stručnjaci "uznemireni i teško mogu opisati razmjere problema". Ozbiljnost situacije potvrđuju razgovori The Atlantica s četvoricom IT profesionalaca iz federalne Vlade koji dobro poznaju sustave kojima DOGE pokušava pristupiti. Upadi u federalne sustave su iznimno zabrinjavajući, tvrde stručnjaci.

Dobili pristup ključnim sustavima

Predstavnici DOGE-a zatražili su ili dobili pristup ključnim sustavima više agencija, uključujući američku riznicu, Ministarstvo zdravstva, Ured za upravljanje osobljem, Nacionalnu upravu za oceane i atmosferu te Federalnu upravu za zrakoplovstvo. Jedan stručnjak izjavio je za The Atlantic: "Ovo je najveća povreda podataka i najveći IT sigurnosni proboj u povijesti naše zemlje - barem od onih koji su javno poznati." Naglasio je da kada DOGE dobije pristup tim sustavima, mogućnosti zlouporabe postaju praktički neograničene i "taj se proces više ne može zaustaviti".

"Mogućnosti zlouporabe postaju praktički neograničene taj se proces više ne može zaustaviti".

Od COBOL-a do Java jezika

Složenost ugrožene federalne IT infrastrukture je izuzetna, tvrde i dalje kažu: "Ovi sustavi predstavljaju složenu mrežu povezanih baza podataka i programa koji su ključni za svakodnevno funkcioniranje države."

Riznica godišnje obrađuje bilijune dolara plaćanja kroz sustave koji su se razvijali desetljećima. Ti sustavi često koriste više programskih jezika, od COBOL-a iz 1970-ih do modernog Java jezika, stvarajući složenu programsku cjelinu koja zahtijeva duboko institucijsko znanje za sigurno upravljanje.

Baze podataka sadrže vrlo osjetljive podatke

Osjetljivost podataka unutar tih sustava dodatno pojačava zabrinutost oko DOGE-ovog pristupa. The Atlantic navodi da mnoge baze podataka sadrže vrlo osjetljive osobne informacije, uključujući podatke o mentalnom zdravlju, seksualnoj povijesti i potencijalno kompromitirajući materijal, posebno u bazama podataka za sigurnosne provjere koje koriste agencije poput Ministarstva pravosuđa ili Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive. Ti su podaci obično zaštićeni strogim kontrolama pristupa, pri čemu zaposlenici, izvođači, pa čak i politički imenovani dužnosnici imaju ograničen uvid u sustav kao cjelinu, jer su dizajnirani da zaštite osjetljive osobne podatke.

Nezamislivo prema prijašnjim sigurnosnim protokolima

Prijetnja koju predstavlja DOGE-ov pristup je višeslojna. S različitim razinama pristupa sustavu, DOGE bi potencijalno mogao klonirati cijele poslužitelje i prenositi sigurne informacije, mijenjati metode obrade podataka, mijenjati način rada softvera ili sakrivati dokaze o izmjenama sustava. Možda je najalarmantnija uključenost neiskusnog osoblja. The Atlantic citira CNN-ovo izvješće o 23-godišnjem bivšem SpaceX pripravniku koji je dobio pristup IT sustavima Ministarstva energetike bez sigurnosne provjere, što bi bilo nezamislivo prema prijašnjim sigurnosnim protokolima.

"Recept za katastrofu"

Moguće posljedice DOGE-ovih postupaka mogle bi biti katastrofalne. U Riznici bi poremećaji mogli rezultirati prekidom vladinih plaćanja, neovlaštenim preusmjeravanjem sredstava ili potpunim prekidom obrade plaćanja. Rizici u FAA-u posebno su zabrinjavajući, s mogućim ishodima koji uključuju masovno prizemljenje letova, poremećaje u globalnoj otpremi i ugrožene sigurnosne sustave zrakoplova. Zaposlenik FAA-a s gotovo desetljeće iskustva izjavio je za The Atlantic: "Ulazak u ove sustave bez dubinskog razumijevanja kako funkcioniraju pojedinačno i međusobno je recept za katastrofu koja će rezultirati smrtnim slučajevima i ekonomskom štetom za našu naciju."

"Silicijska dolina je izgradila moderni svijet. Zašto ga ne bismo mi vodili?"

Tko bi trebao voditi digitalni svijet?

The Atlantic sugerira da ova kriza predstavlja širi kulturološki sukob između Silicon Valley etosa i realnosti vladine infrastrukture. To ilustrira objava na X-u Johna Shedletskog, ranog zaposlenika Robloxa, koji je napisao: "Silicijska dolina je izgradila moderni svijet. Zašto ga ne bismo mi vodili?" Takav stav duboko zabrinjava vladine IT stručnjake, pri čemu je jedan dužnosnik napomenuo: "Postoji to čudno uvjerenje da sposobnost rada s računalima znači da morate biti super pametni u svemu ostalom."

Ego tech milijardera vs. državna kontrola

The Atlantic napominje da su i Bijela kuća i Musk odbili na upit komentirati ova događanja. Iako je Trump javno izjavio da Musk djeluje s njegovim dopuštenjem, rekavši "Elon ne može i neće učiniti ništa bez našeg odobrenja", mogućnost katastrofe i dalje je velika. Članak završava citatom jednog od sugovornika: "Volio bih vjerovati da je sve ovo toliko masivno i složeno da neće uspjeti u onome što pokušavaju učiniti. Ali ne bih se kladio na taj ishod nasuprot njihovih ega."