Huawei razvija naočale za proširenu stvarnost s uklonjivim pametnim prstenom

Huawei bi uskoro mogao ući na tržište proširene i virtualne stvarnosti s neobičnim, ali inovativnim rješenjem

Prema novoj patentnoj prijavi, Huawei razvija vlastite naočale za proširenu stvarnost koje s uklonjivim pametnim prstenom. Dok je na prstu, taj se prsten može koristiti za upravljanje korisničkim sučeljem naočala, što uključuje prepoznavanje pokreta, pokazivanje i navigaciju.

Ako je prsten, pak, umetnut u okvir naočala, tada se može koristiti za jednostavnije geste poput dodira ili povlačenja, a za to se vrijeme i automatski puni. Korištenjem prstena uklanja se potreba za zasebnim kontrolerom, što je teoretski elegantno rješenje, ali treba vidjeti koliko bi dobro to sve funkcioniralo u praksi.

Važno je također napomenuti da se za sada radi samo o patentnoj prijavi Huaweija, što znači da je osnovni koncept razvijen, ali nije sigurno da će ideja doista prerasti u stvarni proizvod.