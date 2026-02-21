Meta se sada s Metaverseom primarno okreće mobilnim korisnicima

Iako su 2021. godine imali ideju da će sve više korisnika prijeći u VR okruženje, to se ipak nije dogodila, stoga Meta u potpunosti mijenja smjer razvoja svog metaverzuma

Matej Markovinović subota, 21. veljače 2026. u 22:01
📷 Foto: Meta
Foto: Meta

Nakon nekoliko godina fokusa na virtualnu stvarnost, Meta mijenja smjer razvoja svog metaverzuma. Tvrtka sada stavlja naglasak na „mobile-first“ pristup, a platforma Horizon Worlds gotovo se u potpunosti preusmjerava na mobilne uređaje.

Prema riječima Samanthe Ryan, potpredsjednice za sadržaj u odjelu Reality Labs, mobilna strategija postaje središnji dio budućeg razvoja. Time Meta praktički priznaje da početna vizija masovnog prelaska korisnika na VR okruženje nije ostvarila uspjeh kakav su oni predviđali još 2021. godine.

U sklopu promjena, Meta razdvaja Horizon Worlds i Quest VR platformu u dva zasebna proizvoda. Na Quest, odnosno VR strani, fokus će biti više na sadržaju i razvoju trećih strana, a manje na internim svjetovima koje razvija sama Meta. Pojedine Horizon Worlds destinacije već se uklanjaju iz VR trgovine, a sekcija Worlds nestaje s početnog zaslona Quest uređaja.

Više o tome dostupno je u Metinom službenom priopćenju na ovoj poveznici.

 

