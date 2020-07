Rad od kuće produžio prosječni radni dan

Kada se prije četiri mjeseca Microsoft našao u situaciji da svoje zaposlenike mora poslati na rad od kuće, shvatili su da bi iz tog iskustva mogli nešto i naučiti. Počeli su pratiti kako se ljudi ponašaju, kako timovi funkcioniraju, te kako sve ovo iskoristiti da se ljudima pomogne i olakša rad u novom okruženju.

Putem alata Workplace Analytics te dodatnih anonimnih anketa došli su do zanimljivih podataka o radu od kuće, koji su objavljeni u časopisu Harvard Business Review. Pokazalo se da su broj sastanaka i njihovo ukupno trajanje u porastu, no da je pojedinačni sastanak sve češće kraći od 30 minuta. Skraćivanje sastanaka preokret je dugogodišnjeg trenda u poslovanju, kažu.

Četiri sata tjedno "poklonjeno" poslodavcu

Fleksibilnost zakazivanja sastanaka dovela je do toga da su oni češće održavani u poslijepodnevnim satima, a radni dan je postao fragmentiran jer su ljudi morali balansirati između privatnog i poslovnog vremena.

A kad je riječ o radnom vremenu – ono se pomaknulo u "novu treću smjenu". Porast aktivnosti između 18 sati i ponoći bio je na razni od 52%, a granice između radnog vremena i pauza, te vikenda, dodatno su zamućene ako ne i izbrisane.

U konačnici, to je dovelo do prosječno dužeg radnog vremena koje su ljudi "poklonili" kompaniji – u trajanju od prosječno četiri sata na tjedan. Razlog tomu jest što su zaposlenici uzimali djeliće radnog vremena za obavljanje raznih privatnih zadataka, a kako bi to kompenzirali morali su ustajati ranije ili završavati radni dan kasnije nego inače.

A vi? Jeste li primijetili isto ako ste radili od kuće?